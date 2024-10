Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es ist alles da, Wort für Wort, für jeden zu hören im Song „Runaway“, zum ersten Mal aufgeführt bei den MTV Music Awards im Jahr 2010. Kanye West erklärt darin, dass er zu echter Liebe und Romantik unfähig sei, weil er süchtig nach „Schlampen“ sei. Eine Frau müsse bei ihm nun mal eine Entscheidung treffen: In seinem Dunstkreis ein Luxusleben führen, dafür aber mies von ihm behandelt werden – oder zurückgehen ins gewöhnliche Leben des Pöbels. Er gibt, siehe Titel des Liedes, wiederholt den Ratschlag, was Frauen seiner Meinung nach aus Selbstschutz tun sollten: „Run away as fast as you can.“ Lauf weg, so schnell du kannst.