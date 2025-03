In der Jugendstrafanstalt Los Padrinos in Kalifornien sollen Mitarbeiter regelmäßig Kämpfe zwischen Gefangenen organisiert haben. 30 Beamte werden nun dafür angeklagt. Ihre Verteidigung sagt: Schuld seien die unzumutbaren Zustände im Gefängnis.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Das wirklich Verstörende an diesem Video sind nicht die Prügeleien – sondern die Selbstverständlichkeit, mit der alles zu passieren scheint, in der Jugendstrafanstalt Los Padrinos. Die befindet sich im kalifornischen Downey, auf halber Strecke zwischen dem Stadtzentrum von Los Angeles und Long Beach im Süden. In dem Video aus der Anstalt fliegen ein paar Sekunden lang die Fäuste zwischen zwei Teenager-Insassen, und auch die Füße. Es geht brutal zu, dann greift eine Vollzugsbeamtin ein. Puh, noch mal gutgegangen. Oder? Einer der Teenager setzt sich hin und bekommt auf einem Tablett Essen und Getränke serviert, als wäre es eine Belohnung. Der andere steht weiterhin da, wie ein Boxer, der in der Ecke auf die Fortsetzung des Kampfes wartet. Ist es etwa noch nicht vorbei?