Es heißt, dass der Fall, der von diesem Mittwoch an vor Gericht in Los Angeles verhandelt wird, so spektakulär werden dürfte wie die Prozesse gegen O. J. Simpson, Bill Cosby und Harvey Weinstein. Die Geschworenen müssen über die Frage entscheiden: Hat der exzentrische Multimillionär Robert Durst im Jahr 2000 seine Vertraute Susan Berman erschossen, um zu vertuschen, dass er 18 Jahre davor seine Ehefrau Kathleen hatte verschwinden lassen?

Durst, 76, ist das älteste von vier Kindern des New Yorker Immobilien-Tycoons Seymour Durst. Der Vater ist in den USA eine Legende, weil er einst an seinem Bürogebäude in Manhattan eine Uhr mit dem Schuldenstand der USA anbringen ließ. Das Vermögen des Sohnes wird, obwohl er sich von der Familie entfremdet hat, auf 100 Millionen Dollar geschätzt.

Im Jahr 2015 hat der Pay-TV-Sender HBO eine sechsteilige Dokumentarserie über Robert Dursts Leben gezeigt, Titel: "The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst". Jinx heißt Unglücksbringer. Im Alter von acht Jahren sah er seine Mutter vom Dach der Familienresidenz fallen, es konnte nie geklärt werden, ob sie gefallen war oder sich hinuntergestürzt hatte. In der Doku sagte er: "Das habe ich nie vergessen können, das hat mich immer verfolgt."

Weltweit Aufregung erzeugten damals jedoch andere Sätze. Während einer Drehpause vergaß Durst offenbar, dass sein Mikrofon noch eingeschaltet war. Er ging auf die Toilette und murmelte: "Jetzt haben sie dich erwischt. Was für eine Katastrophe! Was zur Hölle habe ich gemacht? Sie alle getötet, natürlich." Am Abend vor der Ausstrahlung der letzten Folge wurde Durst in New Orleans verhaftet.

Sein Bruder sagt: "Er ist ein Psychopath"

Bereits 1982 war er in die Schlagzeilen geraten, als seine Ehefrau verschwand, eine Leiche wurde nie gefunden. Durst galt als verdächtig, sein Bruder Douglas vermutet in "The Jinx", dass es einen Zusammenhang gab zwischen sieben Hunden, die zuvor verschwunden waren, und der Ehefrau: "Rückblickend glaube ich, dass er an ihnen übte, wie er seine Frau umbringen und entsorgen konnte." Ganz generell sagt er über seinen Bruder: "Er ist ein Psychopath ohne jegliche Emotionen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er mich umbringen würde, wenn er könnte."

Durst wurde nach dem Verschwinden seiner Frau nicht angeklagt. Im Jahr 1999 aber nahm die Polizei die Ermittlungen wieder auf. Durst setzte sich ins texanische Galveston ab, gab sich dort als stumme Botanikerin aus und lebte in einer 300-Dollar-Bude, sein einziger Vertrauter war sein Nachbar Morris Black. Im Dezember 2000 wollte die Polizei in Los Angeles Dursts Vertraute Susan Berman zum Fall seiner verschwundenen Frau befragen; Berman wurde kurz vor dem Verhör in ihrem Haus erschossen.

2003 wurde Durst wegen Mordes angeklagt - aber weder im Fall seiner verschwundenen Frau noch im Fall der erschossenen Susan Berman. Wenige Monate nach deren gewaltsamem Tod wurde die Leiche von Dursts texanischem Nachbarn Morris Black in einem Kanal am Golf von Mexiko gefunden, zerteilt und in Müllsäcke verpackt. Durst floh. Und wurde nur deshalb erwischt, weil er ein Sandwich und Pflaster klaute - obwohl er 500 Dollar in bar dabeihatte und mehrere Millionen Dollar auf dem Bankkonto.

Getötet und zerstückelt - aus Notwehr?

Im Prozess gestand Durst, seinen Nachbarn getötet und zerstückelt zu haben - aus Notwehr nach einem Kampf, bei dem beide alkoholisiert gewesen seien. Laut Gerichtsakten sagte sein Anwalt bei der Verhandlung: "Sein Freund ist tot, er liegt auf dem Boden einer Wohnung, die ein Milliardär gemietet hat, der sich als Frau kleidet. Wer würde diese Geschichte glauben?" Die Jury glaubte es, sie sprach Durst frei.

So ist das oft im amerikanischen Justizsystem mit seinen Geschworenenprozessen. Die Wahrheit scheint auf der Hand zu liegen - aber dann gelingt es wortgewaltigen Anwälten doch immer wieder, die Juroren vom Gegenteil zu überzeugen.

Im Fall seiner erschossenen Vertrauten Berman konnte Durst zunächst nachweisen, dass er in der Woche des Mordes nicht in der Stadt war. Doch das war, wie sich später herausstellte, eine Lüge: Die Filmemacher von "The Jinx" rekonstruierten, dass Durst sehr wohl in Kalifornien gewesen ist - und provozierten, als sie ihn mit ihrer Recherche konfrontierten, das unfreiwillige Geständnis im Waschraum.

Es sieht also auch diesmal eigentlich so aus, als sei alles klar. Aber wer weiß, ob die Geschworenen die Worte tatsächlich als Geständnis werten oder aber als zynisches Selbstgespräch eines Exzentrikers? Zumal die New York Times vor knapp einem Jahr ein Wortprotokoll der Klo-Aussagen veröffentlicht hat, aus dem hervorgeht, dass die Produzenten der HBO-Doku einiges an Gemurmel weggeschnitten und die Reihenfolge des Gesagten umgekehrt haben. Das Fazit des Berichts: In voller Länge klinge Dursts angebliches Geständnis weit weniger eindeutig.

Schwierige Suche nach Geschworenen

Vier Jahre lang gab es Anhörungen zu diesem Fall, es wurde heftig gestritten über die Auswahl der Geschworenen, die ja unvoreingenommen zu sein haben. Es gibt aber kaum jemanden in den USA, der noch nicht von Robert Durst gehört hat. Wie vorurteilsfrei kann jemand sein, der diese Doku gesehen und das vermeintliche Geständnis gehört hat? Oder der gehört hat, dass Dursts Freund Nick Chavin bei einer Anhörung gesagt hatte, dass dieser ihm den Mord an seiner Ehefrau gestanden habe? "Er sagte: 'Ich musste es tun. Entweder sie oder ich. Ich hatte keine Wahl.'" Oder vom Statement von Bruder Douglas? Dieser schreibt: "Wir hoffen, dass er nun endlich zur Verantwortung gezogen wird für das, was er getan hat."

Aus 414 Kandidaten sind nun zwölf Geschworene und ebenso viele Ersatzleute ausgewählt, der Prozess ist auf mehrere Monate ausgelegt. Dursts Anwälte gelten seit dem ersten Mordprozess, der mit Freispruch endete, als Legenden und haben den Sektenführer David Koresh und Prominente wie Lindsay Lohan, Britney Spears und Mike Tyson vertreten. Ihr Gegenspieler, Staatsanwalt John Lewin, genießt den Ruf eines Exzentrikers, der im Gerichtssaal impulsiv agiert, dabei aber einen klaren Plan verfolgt.

Es dürfte ein spektakulärer Prozess werden, bei dem es, das haben die Verhandlungen gegen Simpson, Cosby und Weinstein gezeigt, vor allem darum geht, welcher Seite es besser gelingt, die zwölf Leute auf der Geschworenenbank von der jeweils eigenen Wahrheit zu überzeugen.