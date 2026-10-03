Christa Pike hat ihre eigene Exekution überlebt. Aber in welchem Zustand? Und wie geht diese fürchterliche Geschichte jetzt weiter? Das Schicksal der 50-Jährigen aus Tennessee hat in den USA die Debatte über die Todesstrafe wieder entfacht.

Seit 30 Jahren saß eine Frau in einer amerikanischen Zelle und wartete auf diesen Tag. Auf den Moment, umgebracht zu werden. Gemeinsam mit ihrem Freund hatte Christa Pike 1995 in Knoxville, Tennessee, die 19-jährige Mitschülerin Colleen Slemmer im Wald gefoltert und ermordet, eine Freundin stand Wache. Mit einem Teppichmesser ritzten die Teenager ihrem Opfer ein Piktogramm in die Brust und schnitten ein Stück aus ihrem Schädel.