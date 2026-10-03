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Gescheitere Hinrichtung in Tennessee„Dies ist im Namen von uns allen geschehen“

Lesezeit: 6 Min.

Beobachter der Medien verlassen die Strafanstalt am 30. September, nachdem die Vollstreckung des Todesurteils abgebrochen wurde.
Beobachter der Medien verlassen die Strafanstalt am 30. September, nachdem die Vollstreckung des Todesurteils abgebrochen wurde.
Foto: George Walker IV/AP

Christa Pike hat ihre eigene Exekution überlebt. Aber in welchem Zustand? Und wie geht diese fürchterliche Geschichte jetzt weiter? Das Schicksal der 50-Jährigen aus Tennessee hat in den USA die Debatte über die Todesstrafe wieder entfacht.

Von Peter Burghardt, Washington

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Seit 30 Jahren saß eine Frau in einer amerikanischen Zelle und wartete auf diesen Tag. Auf den Moment, umgebracht zu werden. Gemeinsam mit ihrem Freund hatte Christa Pike 1995 in Knoxville, Tennessee, die 19-jährige Mitschülerin Colleen Slemmer im Wald gefoltert und ermordet, eine Freundin stand Wache. Mit einem Teppichmesser ritzten die Teenager ihrem Opfer ein Piktogramm in die Brust und schnitten ein Stück aus ihrem Schädel.

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SZ PlusVon Ann-Kathrin Nezik

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