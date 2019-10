Der Unfall selbst ist schon eine Weile her. Am 27. August prallte der 19-jährige Harry Dunn mit seinem Motorrad in den Wagen der US-Amerikanerin Anne Sacoolas. Sie war auf der falschen Straßenseite unterwegs gewesen; viele Ausländer vergessen regelmäßig, dass man im Königreich links fährt.

Dunn starb kurz darauf in einem Krankenhaus in Northhamptonshire. Sacoolas trat die Flucht nach Hause an und berief sich bei ihrer Ausreise auf diplomatische Immunität - ihr Mann arbeitete mit dem Status eines Diplomaten für einen US-Geheimdienst auf einer Militärbasis der Royal Air Force im Königreich.

Seither erregt der Unfall mit Todesfolge ganz Großbritannien. Denn die Eltern von Harry, Charlotte Charles und Tim Dunn, trauern nicht nur um ihren Sohn, sie kämpfen darum, dass Sacoolas sich stellt und vor einem britischen Gericht zur Rechenschaft gezogen wird. Die aber denkt gar nicht daran.

Die Eltern von Harry Dunn sind keine reichen oder juristisch erfahrenen Leute. Sie arbeitet in einer Arztpraxis, er als Hausmeister in einer Schule. Aber sie nahmen sich, finanziert durch Crowdfunding, einen Anwalt und flogen in die USA. Das Londoner Außenministerium, fanden sie, habe ihnen in ihrer Causa wenig geholfen. Und auch die Polizei habe nach einer Befragung der Unfallfahrerin viel zu spät reagiert - da war die Amerikanerin bereits ausgereist und nicht mehr greifbar.

Aufgrund der breiten Berichterstattung und der Kommunikation zwischen den beiden Regierungen fanden sich Charlotte Charles und Tim Dunn plötzlich nicht nur im Weißen Haus, sondern sogar im Oval Office wieder, wo niemand Geringeres als Donald Trump auf sie wartete.

Trump spricht von einem "tragischen Unfall"

Charles sagte hinterher, der Präsident habe ihnen sein Mitgefühl ausgesprochen, aber konkrete Hilfe habe er nicht versprochen. Das Ganze sei ein "tragischer Unfall" gewesen, habe Trump gesagt. Aber von einer Auslieferung nach Großbritannien sagte er nichts. Stattdessen überraschte er sie am Ende der Visite mit einer Nachricht: Sacoolas habe die ganze Zeit im Nebenraum gewartet; wenn sie wollten, könnten sie die Frau jetzt treffen, die ihren Sohn totgefahren hat. Sie wollten nicht. Sie fühlten sich von Trump völlig vor den Kopf gestoßen und reagierten schockiert. Sollte die Sache einfach mit einer persönlichen Entschuldigung aus der Welt geräumt werden?

Mittlerweile haben die Eltern von Harry Dunn quasi alle verklagt, die mit der Sache zu tun haben. Das britische Außenministerium. Und Sacoolas. Und die US-Administration. Der Anwalt der Familie, Radd Seiger, erklärt, die Trump-Regierung verletze in dieser Causa "nicht nur internationales Recht, Regeln und Konventionen zur diplomatischen Immunität", sondern interessiere sich auch nicht für das Wohlergehen der Familie und suche auch nicht nach einer Lösung. Man hoffe sehr, so Seiger, dass es letztlich gelinge, Sacoolas zur Rückkehr in das Königreich zu zwingen und das Fehlverhalten der USA zu belegen, die ihre Flucht zugelassen hätten. Charles und Dunn müssen mittlerweile Anwälte auf beiden Seiten des Atlantiks bezahlen. Sie fordern jetzt Schadenersatz in Millionenhöhe.