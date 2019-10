Bei einer Party texanischer Studenten sind zwei Menschen durch Schüsse getötet worden. Der Schütze sei auf der Flucht, teilte ein leitender Mitarbeiter des Sheriffs am Sonntag mit. Mindestens 14 weitere Menschen seien verletzt worden. Die Schüsse seien in der Nacht in Greenville abgegeben worden, etwa 24 Kilometer südwestlich des Campus der A&M University in Commerce.

Nach Polizeischätzungen hätten etwa 750 Personen die Party für Studenten und Absolventen besucht, teilte der Mitarbeiter mit. Die Schüsse seien etwa 15 Minuten nach dem Eintreffen von Polizisten gefallen, die sich wegen Berichten über falsch geparkte Autos dorthin begeben hätten. Der mutmaßliche Täter soll eine halbautomatische Waffe benutzt haben.

In das Krankenhaus Medical City Plano wurden nach Angaben einer Sprecherin drei Opfer der Schüsse eingeliefert, deren Gesundheitszustand kritisch sei.

Die Texas A&M University in Commerce hat am Sonntag ein Statement abgegeben und trauert um die Opfer. Man arbeite jetzt mit dem Sheriff-Büro zusammen, um festzustellen, ob Studenten der Uni unter den Erschossenen und Verletzten seien, heißt es in der Nachricht.