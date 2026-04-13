Gilgo Beach gehört zu den Orten, an die New Yorker im Sommer kommen, wenn sie der Großstadt entfliehen wollen. Doch der idyllische Strand auf Long Island wurde zum Schauplatz einer Mordserie, die die Öffentlichkeit viele Jahre fesselte. In den Büschen rund um den Gilgo Beach fand die Polizei 2010 und 2011 zehn Leichen, manche von ihnen viele Jahre alt, acht Frauen, einen Mann und ein Kleinkind. Den Ermittlern war schnell klar, dass die Frauen ermordet wurden. Ihre Körper waren mit Ledergürteln oder Klebeband verschnürt und in Tarnnetze eingewickelt, wie sie Jäger benutzen. Die toten Frauen von Gilgo Beach beschäftigten die Boulevardpresse und wurden zum Gegenstand von Dokus und True-Crime-Podcasts.