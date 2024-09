An einer Schule im US-Bundesstaat Georgia hat nach Polizeiangaben ein 14-Jähriger vier Menschen erschossen und neun weitere verletzt. Der Jugendliche sei von einem Schulpolizisten gestellt und schließlich in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei mit. Bei den Toten handele es sich um zwei Schüler und zwei Lehrer.

Geschossen wurde in der Apalachee High School im Ort Winder, etwa 80 Kilometer nordöstlich von Atlanta. Live-Fernsehbilder zeigten Krankenwagen vor der Einrichtung, die zuletzt etwa 1900 Schülerinnen und Schüler besuchten. Die Hintergründe der Tat – etwa ein mögliches Motiv – sind bisher unklar.

US-Präsident Joe Biden sprach in einer ersten Reaktion von „sinnloser Waffengewalt“. Er forderte die Republikaner um Donald Trump zur Zusammenarbeit auf, um „vernünftige Gesetze zur Waffensicherheit“ zu verabschieden.

Nach Angaben der Behörden ging ein erster Anruf über eine Schießerei am Mittwoch gegen 9.30 Uhr bei der Polizei ein, also etwas mehr als eine Stunde nach Unterrichtsbeginn. Ein Schüler sagte dem Sender ABC News, er sei im Chemieunterricht gewesen, als er Schüsse hörte. Ein anderer Lehrer sei herbeigeeilt und habe gefordert, die Tür zu schließen, weil es einen „aktiven Schützen“ gebe. Seine Klasse sei später auf den Fußballplatz der Schule geführt worden.

In den vergangenen Jahren hat es in den USA Hunderte Gewalttaten mit Schusswaffen an Schulen und Colleges gegeben. Zahlreiche Menschen wurden dabei getötet. Im Anschluss gab es oft Forderungen nach schärferen Waffengesetzen. Im zweiten Zusatzartikel der US-Verfassung ist das Recht verankert, „Waffen zu besitzen und zu tragen“.