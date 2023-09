Was für ein Zirkus

Lionel Messi in den USA

Messi-Mania, nicht nur in Miami: Wohin der beste Fußballspieler der Welt auch kommt, ist Aufregung garantiert, Ticket-Preise explodieren. Macht er den Fußball in den USA groß?

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Ein weiterer Beweis dafür, dass das, was sie in Miami "Messi-Mania" nennen, die Sphäre des Sports längst in Richtung Showbusiness verlassen hat, war diese Meldung: Kim Kardashian hat tatsächlich ein Ticket gekauft, um Lionel Messi Fußball spielen zu sehen. Kardashian, das menschliche US-Entertainment-Kunstwerk, das gewöhnlich sechsstellige Summen dafür bekommt, sich irgendwo ein paar Minuten lang blicken zu lassen, ist derzeit im Sonnensystem des argentinischen Fußballprofis Messi auch nur einer von vielen Planeten.