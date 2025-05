Von Jürgen Schmieder

Wer wissen möchte, was in den USA zurzeit tatsächlich los ist, wie unversöhnlich zerstritten die Leute in diesem Land sind, wie sie einander anbrüllen und bloßstellen und wohin das alles noch führen kann – wer das also wissen will, sollte einen Namen kennen: nein, nicht den von Donald Trump, der gerade fast alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, sondern den von Shiloh Hendrix. Ihr Fall verrät mehr über die USA im Frühjahr 2025 als jede Executive Order oder jeder Social-Media-Post des Präsidenten.