Der Vater von Herzogin Meghan, Thomas Markle, hat sich im Hausarrest seine elektronische Fußfessel abgeschnitten und ist erneut festgenommen worden. Der 82-Jährige habe das Überwachungsgerät um 1.45 Uhr Ortszeit in der Senioreneinrichtung in Florida, in der er derzeit lebt, von seinem Fuß entfernt, teilte der stellvertretende Bundesstaatsanwalt in Kalifornien, Bill Essayli, mit. Deswegen wurde bei einer Gerichtsanhörung entschieden, dass Markle ohne die erneute Aussicht auf Freilassung auf Kaution nun in Haft müsse, teilte das US-Justizministerium mit.

Markle war am Freitag festgenommen und wegen des mutmaßlichen Besitzes kinderpornografischen Materials angeklagt worden. Bei einem ersten Gerichtstermin in Tampa im Bundesstaat Florida wurde entschieden, dass Markle zurück in das Seniorenheim darf, in dem er derzeit lebt. Dort sollte er unter Hausarrest stehen und elektronisch überwacht werden. Die Anklageverlesung sollte zu einem späteren Zeitpunkt in Kalifornien stattfinden. Markle hatte sich vor Gericht nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Zwei Lagerräume in der Gegend von Los Angeles, die Markle seit fast zwei Jahrzehnten gemietet hatte, waren zuvor untersucht worden. In diesen Räumen seien 78 Gegenstände entdeckt und in Gewahrsam genommen worden, darunter Bildmaterial und Bücher im Zusammengang mit mutmaßlich missbrauchten Minderjährigen, hieß es. Bereits vorher war auf den Philippinen belastendes Material aufgetaucht.

Herzogin Meghan hatte sich nach Bekanntwerden der Berichte „zutiefst bestürzt“ gezeigt. Sie sei bereits 2018 von britischen Sicherheitsbehörden über „beunruhigende und verstörende Vorwürfe“ gegen ihren Vater informiert worden, hatte die Frau von Prinz Harry Ende Oktober mitgeteilt. Sie hat seit Langem ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater. Thomas Markle war 2018 nicht zur Hochzeit seiner Tochter in Großbritannien gereist. Stattdessen hatte ihr Schwiegervater, der damalige Thronfolger Charles, Meghan zum Altar geführt.