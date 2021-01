Douglas Emhoff ist der Ehemann der künftigen Vizepräsidentin Harris. Er wird der erste "Second Gentleman" der US-Geschichte sein - und hat schon einen Plan, wie er diese Rolle ausfüllen will.

Von Moritz Geier

Der Slogan "America first" hat nach vier Jahren Donald Trump zwar erst mal ausgedient in den USA, dafür gibt es, wenn man so will, ein paar "American Firsts" zu feiern, wenn Joe Biden an diesem Mittwoch zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten gekürt wird. Denn erstens wird mit Kamala Harris erstmals eine Frau den Amtseid schwören, noch dazu die erste Afroamerikanerin als Vizepräsidentin und die Erste in diesem Amt mit asiatischen Vorfahren - Harris' Vater stammt aus Jamaika, ihre Mutter aus Indien.