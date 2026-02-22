US-Sicherheitsbeamte haben nach offiziellen Angaben am Sonntag einen bewaffneten Mann erschossen, der versucht hat, unbefugt in die Sperrzone des Anwesens von Präsident Donald Trump in Florida einzudringen. Trump selbst hielt ⁠sich am Sonntagmorgen in Washington auf. Der Vorfall am Mar-a-Lago-Club in Palm Beach ereignete sich gegen 1.30 Uhr Ortszeit (7.30 Uhr MEZ), wie Sheriff ‌Ric Bradshaw auf einer Pressekonferenz mitteilte. ‌Der Mann, der auf Anfang 20 geschätzt wurde, habe auf Anweisung zwar einen Benzinkanister abgestellt, dann aber eine Schrotflinte angelegt. Daraufhin hätten zwei Beamte des Secret Service und ein Polizist das Feuer eröffnet.

Angaben zum möglichen Motiv wurden zunächst nicht ‌gemacht. Das Weiße Haus äußerte sich vorerst nicht. Der Secret Service ist ‌unter anderem für ‌den Personenschutz des US-Präsidenten verantwortlich.

Die USA erleben derzeit ‌eine Welle ‌politischer Gewalt. Trump überlebte im Jahr 2024 zwei Attentatsversuche, darunter einen auf seinem Golfplatz in West Palm Beach. Im Juni 2025 wurden ‌die demokratische Abgeordnete im Bundesstaat Minnesota, Melissa Hortman, und ihr Ehemann erschossen. Monate später wurde der konservative Aktivist Charlie Kirk getötet.