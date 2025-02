Von Peter Burghardt, Washington

Am Montagabend gegen 8 Uhr, in Europa Dienstagfrüh, kam eine bahnbrechende Meldung aus dem Weißen Haus. Nicht, dass dort sonst keine bahnbrechenden Ideen entstanden wären, seit Donald Trump am 20. Januar wieder als Präsident der USA eingezogen ist. Unter anderem hat er den Golf von Mexiko zum Golf von Amerika ernannt – Google Maps hat bereits eingelenkt: Wenn man die Landkarte in den USA aufruft, trägt die Bucht den neuen Namen.