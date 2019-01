8. Januar 2019, 11:13 Uhr Mordfall in den USA "Tragisch und komplex"

Die damals 16-jährige US-Amerikanerin Cyntoia Brown war zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil sie 2004 einen Freier erschoss, nachdem sie zur Prostitution gezwungen worden war.

Zahlreiche Prominente hatten sich für Browns Freilassung eingesetzt.

Die heute 30-jährige Brown ist nun begnadigt worden, im August soll sie freikommen.

Cyntoia Brown war noch ein Teenager, als sie einen Menschen erschoss. Das war im Jahr 2004. Brown, damals 16 Jahre alt, war aus einem kaputten Elternhaus geflohen und zur Prostitution gezwungen worden. Das Gericht verurteilte sie zu einer lebenslangen Haftstrafe, wegen Mordes und Prostitution. Seither sitzt sie in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Tennessee. Nachdem sie dort fast ihr halbes Leben zugebracht hat, ist Brown nun begnadigt worden.

Das Urteil sei "zu harsch", begründete Bill Haslam, Tennessees Gouverneur seine Begnadigung der heute 30-Jährigen. Der Fall sei "tragisch und komplex", sagte Haslam. Browns Schicksal war durch den Dokumentarfilm "Me - Facing Life - Cyntoia's Story" (2011) von Daniel Birdman einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden.

In den Aufnahmen des Films schildert Brown, wie sie nach der Flucht aus ihrem gewalttätigen Elternhaus an einen jungen Mann geriet, der sie in die Drogenabhängigkeit und Prostution trieb. Sie lebten in einem Motel, "Schläge, Würgen und Vergewaltigungen gehörten zum Alltag", sagt Brown in dem Film. Eines Tages sei sie wieder losgeschickt worden, um Geld zu verdienen, und geriet an einen Freier, der sie in sein Haus "voller Waffen" schleppte und sie bedrohte. "Aus Notwehr" habe sie ihn mit einer seiner Pistolen erschossen.

Das Gericht ließ das Notwehr-Argument nicht gelten und verurteilte Brown wegen Mordes und Prostitution zu einer lebenslangen Haftstrafe mit der Auflage, dass sie frühestens nach 51 Jahren aus dem Gefängnis entlassen werden dürfe. Auch von Raub war die Rede, weil Brown Geld und Waffen des Todesopfers gestohlen haben soll.

Zahlreiche Prominente wie die Schauspielerin Ashley Judd, Reality-Star Kim Kardashian und Popsängerin Rihanna setzten sich in den letzten Jahren für die Freilassung Browns ein. "Etwas läuft gewaltig falsch, wenn das System Vergewaltiger begünstigt und das Leben eines Opfers einfach so wegwirft", kritisierte Rihanna. "Cyntoia wird lebenslänglich verurteilt, weil sie sich gegen Vergewaltigung, Drogen und Menschenhandel wehrte", schrieb Kardashian damals. Sie startete eine Petition. Im vergangenen Jahr traf sie sich mit US-Präsident Donald Trump, um eine Justizreform anzustoßen, dabei ging es auch um den Fall Browns. Eine konkrete Gesetzesänderung gibt es bereits: Heute können nur Erwachsene ab einem Alter von mindestens 18 Jahren wegen Prostitution verurteilt werden.

Die jetzige Begnadigung begründete Gouverneur Haslam auch damit, dass Brown in der Haft große Anstrengungen unternommen habe, um "ihr Leben neu zu gestalten". Brown soll nun ein Coaching absolvieren, um sich auf ein Leben in Freiheit von August an vorzubereiten. Ihre Bewährungszeit setzte der Gouverneur auf zehn Jahre fest. Brown dankte in einem von der Zeitung The Tennessean veröffentlichten Statement dem Gouverneur und ihren Unterstützern. Sie versprach, "alles zu tun, was ich kann, um Euren Glauben an mich zu rechtfertigen".