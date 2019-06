2. Juni 2019, 18:57 Uhr USA Amoklauf in Virginia Beach

Polizisten arbeiten am Tatort in Virginia Beach.

Ein Mann erschießt zwölf Menschen in einer US-Stadtverwaltung. Es ist der bisher tödlichste Amoklauf in den USA in diesem Jahr. Folgen haben wird das aber nicht.

Von Hubert Wetzel , Washington

Die Amerikaner haben sich an diese Bilder gewöhnt: Polizisten mit Helmen, Schutzwesten und Sturmgewehren, die auf ein Gebäude zielen; panische, weinende Menschen, die herausgerannt kommen oder einander zum Trost in den Armen halten; Krankenwagen, die Verletzte abtransportieren; und Sanitäter, die leblose Körper auf Bahren laden. Am Freitagnachmittag kamen die Bilder aus Virginia Beach, einer Stadt an der US-Ostküste, die etwa dreieinhalb Autostunden südlich von Washington liegt und ein beliebtes Ausflugsziel ist. Ein 40 Jahre alter Mann erschoss dort in einem Verwaltungsgebäude zwölf Menschen, bevor er von der Polizei in einer Schießerei selbst getötet wurde.

Bisher ist unklar, was den Täter zu seinem Amoklauf motiviert hat. Nachbarn beschrieben ihn nach der Tat als unauffälligen, ruhigen, aber auch sehr zurückgezogenen Mann. Vorstrafen hatte der Mann offenbar nicht, er war der Polizei auch nie wegen gewalttätigen Verhaltens aufgefallen. Medienberichten zufolge arbeitete Craddock, ein ausgebildeter Ingenieur, der in der Nationalgarde gedient hatte, seit 15 Jahren für die Stadtverwaltung von Virginia Beach. Das erlaubte es ihm, das Gebäude, in dem er am Freitag um sich schoss, ungehindert zu betreten und sich dort frei zu bewegen. Berichte, er sei kurz vor der Tat entlassen worden, wurden von der Polizei dementiert. Allerdings soll der Schütze in jüngster Vergangenheit Streit mit Arbeitskollegen gehabt haben, es soll sogar zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, die wiederum ein Disziplinarverfahren nach sich ziehen sollte.

Es ist der bisher tödlichste Amoklauf in diesem Jahr in den USA

Der Tathergang war ein für die USA typischer: Der Mann fuhr zu dem Gebäude in der Innenstadt von Virginia Beach, bewaffnet mit zwei großkalibrigen halbautomatischen Pistolen. Diese waren mit Schalldämpfern sowie übergroßen Magazinen ausgestattet, sodass der Attentäter öfter feuern konnte, ohne nachladen zu müssen. Nach Angaben der Polizei erschoss der Schütze ein Opfer auf dem Parkplatz in einem Auto. Dann betrat er das Gebäude, ging durch die Büros und feuerte auf die dort arbeitenden Menschen - "wahllos", wie der Polizeichef von Virginia Beach, Jim Cervera, später sagte. Elf der zwölf Todesopfer waren ebenfalls Stadtangestellte. Eine weitere getötete Person hielt sich zum Zeitpunkt der Tat in dem Gebäude auf, um eine Baugenehmigung abzuholen.

Mit insgesamt 13 Toten ist der Amoklauf von Virginia Beach der bisher tödlichste in diesem Jahr in den USA. Dennoch ist nicht zu erwarten, dass die Tat zu einer Verschärfung der laxen Waffengesetze des Landes führen wird. Den Besitz von Waffen zu beschränken, ist aus verfassungsrechtlichen Gründen schwierig. Der Polizei zufolge hatte auch der Schütze beide Tatwaffen legal erworben. Selbst Versuche, Großmagazine, die der Täter benutzte, zu verbieten, waren bisher nicht erfolgreich: Durch solche Magazine, die weniger als 20 Dollar kosten, lässt sich die Schusskapazität einer Pistole von acht oder zehn Patronen auf 25 oder 30 erhöhen. Statistiken zeigen, dass dadurch die Zahl der Opfer bei Amokläufen deutlich steigt. Erst im Januar hatten die Republikaner im Parlament des Bundesstaates Virginia, in dem Virginia Beach liegt, ein Gesetz blockiert, das den Verkauf der Magazine verbieten sollte. Vielleicht hätte es am Freitag einige Leben gerettet.