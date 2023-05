© Reuters

Die Erben des Songwriters Ed Townsend hatten im Jahr 2017 Klage wegen Urheberrechtsverletzung eingereicht. Sie behaupteten, Sheerans "Thinking Out Loud" sei unter anderem melodisch und rhythmisch ein Plagiat des Soulklassikers "Let's Get It On" aus dem Jahr 1973.