Gegen 7.15 Uhr am Morgen, das ist 13.15 mitteleuropäischer Zeit, ist es soweit: Hurrikan Florence trifft an der US-Ostküste auf Land. Mit sich bringt er Windgeschwindigkeiten von 150 Kilometern pro Stunde und viel Regen. In der Stadt Swansboro im Bundesstaat North Carolina stehen die Bäume bereits halb im Wasser. Was den Sturm so besonders macht, lesen Sie hier.