Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim Auszug aus einer Mietwohnung muss der Mieter nicht für gewöhnliche Gebrauchsspuren aufkommen. Dies geht aus einem am Montag bekanntgewordenen Beschluss des Landgerichts Wiesbaden hervor, das damit ein Urteil des Wiesbadener Amtsgerichts vom Dezember 2018 bestätigte. Geklagt hatte ein Vermieter, dessen Mieter nach 14 Jahren ausgezogen und Gebrauchsspuren an Laminat und Teppichboden hinterlassen hatte. Der Vermieter sah die Spuren, darunter Kerben im Laminat, als sogenannte ersatzfähige Beschädigungen an und forderte Schadenersatz. Er begründete dies mit einer Lebensdauer von Bodenbelägen, die weit über 14 Jahren liege.

Die Gerichte folgten dieser Begründung nicht und entschieden auf gewöhnliche und nicht ersatzfähige Verschleißerscheinungen, die nach 14 Jahren nicht unüblich seien - besonders bei Laminat von einfacher Qualität, wie es durch den Vermieter verlegt worden war.