Bewährungsstrafen in weiterem Thiazi-Prozess

Rostock (dpa/mv) - In einem weiteren Prozess um das abgeschaltete rechtsextremistische Internetforum Thiazi sind die Angeklagten zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Ein 50 Jahre alter Mann und eine 46-jährige Frau wurden wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu einem Jahr und zehn Monaten und einem Jahr und neun Monaten verurteilt, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Beide hatten den Angaben zufolge gestanden, zwischen 2011 und 2012 die Musik- und Filmseiten des Forums betreut zu haben.