Koblenz/Mainz (dpa/lrs) - Bei der Einlösung des Anspruchs auf einen Kita-Platz müssen Kommunen nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts bei Entfernung und Wartezeit den Grundsatz der Zumutbarkeit beachten. Das OVG folgte nach einer Mitteilung vom Freitag der Beschwerde eines berufstätigen Vaters in Mainz, der sein Kind Anfang Dezember 2018 für einen Platz in einer Kindertagesstätte angemeldet hatte. Die Mutter des Kindes arbeitet seit Anfang Juli in Teilzeit. Als die Stadt Mainz der Familie einen Betreuungsplatz im Stadtteil Hechtsheim ab Oktober 2019 in Aussicht stellte, ging sie vor Gericht.

In erste Instanz lehnte das Verwaltungsgericht Mainz einen Eilantrag des Vaters ab. In zweiter Instanz aber war er nun erfolgreich. Die Stadt müsse dem dreijährigen Kind spätestens ab 12. August 2019 einen Betreuungsplatz verschaffen, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln in nicht mehr als 30 Minuten von seiner Wohnung aus erreichbar sei, entschied das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in dem Eilverfahren.

Nach dem rheinland-pfälzischen Kindertagesstättengesetz habe ein Kind ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr einen Anspruch auf einen Platz in einem Kindergarten, erklärte das Gericht. Dieser Anspruch werde nur erfüllt, wenn die Betreuungseinrichtung vom Wohnsitz des Kindes aus in vertretbarer Zeit erreicht werden könne. Dabei seien grundsätzlich die Umstände des konkreten Einzelfalles zu berücksichtigen. In seiner Entscheidung sprach das Gericht von einer Zumutbarkeitsgrenze für die Erreichbarkeit von maximal 30 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Anfahrtszeit zu der in Aussicht gestellten Kita hätte aber rund 40 Minuten gedauert. Auch sei es dem Kind aufgrund der Berufstätigkeit seiner Eltern unzumutbar, bis zum 1. Oktober auf einen Betreuungsplatz zu warten.