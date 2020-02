Koblenz (dpa/lrs) - Allein der Leerstand denkmalgeschützter und sanierungsbedürftiger Häuser rechtfertigt nicht den Erlass oder die Verringerung der Grundsteuer. Dies ergibt sich aus einem Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz.

Wie es am Dienstag mitteilte, hatte eine Gesellschaft vier Grundstücke mit denkmalgeschützten Gebäuden in der Koblenzer Altstadt gekauft. Der Kaufvertrag wies einen Sanierungsbedarf von rund 12 Millionen Euro aus. Die Gesellschaft ließ die Häuser renovieren, daher standen sie zunächst leer. Die Stadt Koblenz verlangte gleichwohl insgesamt gut 83 000 Euro Grundsteuer B für die Jahre 2014 bis 2017. Das wollte die Gesellschaft unter Hinweis auf die Sanierungskosten und das öffentliche Interesse an der Renovierung nicht zahlen und klagte gegen die Stadt. Ohne Erfolg.

Das Verwaltungsgericht erinnerte daran, dass die Gesellschaft gewusst habe, dass sie denkmalgeschützte und sanierungsbedürftige Immobilien gekauft habe. Ein von vornherein unrentabler Kauf denkmalgeschützter Häuser könne nicht mit dem Erlass der Grundsteuer kompensiert werden, erklärte das Gericht. Das Finanzamt Koblenz sei zudem aufgrund unzutreffender Angaben der klagenden Gesellschaft davon ausgegangen, dass die leerstehenden Gebäude bereits genutzt würden.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können Berufung beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz beantragen.