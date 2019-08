Darmstadt (dpa/lhe) - Das Verwaltungsgericht Darmstadt hat einer Klage der Umweltorganisation BUND gegen die Zulassung der Grundwasserförderung im Hessischen Ried teilweise Recht gegeben. Das Darmstädter Regierungspräsidium (RP) hatte einem Wasserbeschaffungsverband erlaubt, aus den Brunnen des Wasserwerks Jägersburg bei Biblis Grundwasser zu entnehmen, wie ein Gerichtssprecher am Montag berichtete. Die Umweltschutzorganisation habe geklagt, weil durch die Grundwasserförderung "erhebliche Beeinträchtigungen" in den Schutzgebieten in der Nähe zu befürchten seien (Az: 6 K 1357/13.DA).