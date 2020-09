Mord in Wetzlar: Lebenslang

Ein Jahr nach den tödlichen Schüssen auf einen Autofahrer in Wetzlar hat das Limburger Landgericht auch den Mittäter wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der 38-Jährige habe dem Schützen die Waffe besorgt und den Aufenthaltsort des späteren Opfers ermittelt, teilte ein Gerichtssprecher mit. Bereits im Juli hatte das Landgericht den Schützen wegen Mordes an dem Gastronomen aus Rheinland-Pfalz zu lebenslanger Haft verurteilt. Dieser hatte im September 2019 auf das Auto des 39 Jahre alten Opfers gefeuert. Drei Projektile trafen den Mann, dieser verblutete. Sein Beifahrer überlebte den Angriff unverletzt. Das Motiv für die Tat war Rache für einen tödlichen Familienstreit in der Türkei vor mehreren Jahren.