Der Top-Manager muss für zwölf Jahre ins Gefängnis. Laut Staatsanwalt sei dessen herrischer Führungsstil mitverantwortlich für die Katastrophe, bei der vor acht Jahren 43 Menschen ums Leben gekommen sind.

Acht Jahre haben die Angehörigen auf diesen Tag gewartet. Seit am 14. August 2018 ein 240 Meter langes Stück der Morandi-Brücke in Genua in die Tiefe gestürzt ist, und mit ihm ihre Schwestern, Väter und Töchter. 43 Menschen sind damals gestorben. Weil die Brücke nicht ausreichend gewartet wurde.