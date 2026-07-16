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Gerichtsurteil in ItalienUnbeliebter Autobahnchef trägt die Hauptschuld am Brücken-Unglück in Genua

Lesezeit: 3 Min.

2018 kamen beim Einsturz des Ponte Morandi 43 Menschen ums Leben.
2018 kamen beim Einsturz des Ponte Morandi 43 Menschen ums Leben. Antonio Calanni/dpa

Der Top-Manager muss für zwölf Jahre ins Gefängnis. Laut Staatsanwalt sei dessen herrischer Führungsstil mitverantwortlich für die Katastrophe, bei der vor acht Jahren 43 Menschen ums Leben gekommen sind.

Von Elisa Britzelmeier, Rom

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Acht Jahre haben die Angehörigen auf diesen Tag gewartet. Seit am 14. August 2018 ein 240 Meter langes Stück der Morandi-Brücke in Genua in die Tiefe gestürzt ist, und mit ihm ihre Schwestern, Väter und Töchter. 43 Menschen sind damals gestorben. Weil die Brücke nicht ausreichend gewartet wurde.

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Italien
:Katastrophe mit Ansage

Auch in Genua setzte Rost der Ponte Morandi am Hafen zu. Von Problemen wurde oft gewarnt. Dann brach die Brücke zusammen.

Von Andrea Bachstein

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