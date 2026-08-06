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Ärger auf Reisen„Am Urlaub hängen mehr Erwartungen, als wenn man sich eine Waschmaschine kauft“

Lesezeit: 4 Min.

Kann man sich entspannen, wenn nebenan ein Bagger rumpelt? In Fällen wie diesen können Urlauber einen Teil des Reisepreises zurückfordern.
Kann man sich entspannen, wenn nebenan ein Bagger rumpelt? In Fällen wie diesen können Urlauber einen Teil des Reisepreises zurückfordern. Lefteris Pitarakis/picture alliance/dpa

Das Hotel liegt neben einer Baustelle, der Strand ist zu weit entfernt – in solchen Fällen ziehen Reisende vor Gericht. Und wie stehen die Chancen bei Kriegen, Waldbränden oder Hitze? Ein Interview mit einer Professorin für Reiserecht.

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Reisende ziehen vor Gericht, um den Reisepreis zu drücken, oder sie streiten über eine Stornierung, mit der sie die angeblich unzumutbare Reise kurzfristig abgeblasen haben. Warum die schönste Zeit des Jahres mitunter vor Gericht endet, erläutert die Reiserechtsprofessorin Charlotte Achilles-Pujol von der Hochschule München.

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