Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt an diesem Freitag verbreitet vor Gewitter. Vielerorts müsse mit kräftigen Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturmböen gerechnet werden. Besonders im Süden und Südosten besteht örtlich Unwettergefahr, wie in der Warnkarte des DWD zu sehen ist.

In Teilen Baden-Württembergs haben Gewitter und heftiger Regen bereits in den Morgenstunden für zahlreiche Einsätze von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten gesorgt. Bäume stürzten um, Straßen und Keller liefen voll, Hagel beschädigte Gebäude. Auch der Bahnverkehr war beeinträchtigt: Bei Oppenweiler im Rems-Murr-Kreis musste ein Regionalzug auf freier Strecke wegen herabgestürzter Äste zum Stehen kommen. Sechs Fahrgäste mussten den Zug verlassen.

Baden-Württemberg, Oppenweiler: Ein Regionalzug der Deutschen Bahn (DB) steht auf freier Strecke auf einem größeren Ast. Über die Region zog in den Morgenstunden ein Unwetter. Jason Tschepljakow/dpa

Viele Einsätze gab es nach Polizeiangaben auch am Bodensee. Betroffen waren demnach alle Landkreise in der Region, vor allem der Landkreis Konstanz mit Singen und Radolfzell. Auch hier kippten zahlreiche Bäume um, Straßen wurden teilweise blockiert. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand.

Baden-Württemberg, Oppenweiler: Ein Baum stürzte bei dem schweren Unwetter auf ein Gebäude. Jason Tschepljakow/dpa

Besonders schwere Gewitter drohen im Südosten Bayerns

Die Gewitter breiten sich im Tagesverlauf aus. Zunächst liegt der Schwerpunkt im Süden, am Nachmittag können auch Sachsen und weitere Regionen betroffen sein. Dabei sind Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Besonders schwere Gewitter drohen im Südosten Bayerns. Dort kann es lokal zu heftigem Starkregen mit mehr als 30 Litern pro Quadratmeter, größerem Hagel sowie schweren Sturmböen bis hin zu orkanartigen Böen mit mehr als 120 Kilometern pro Stunde kommen.

Baden-Württemberg, Sonnenbühl: Arbeiter räumen große Mengen Hagelkörner von der Straße. Nicklas Walther/onw-images/dpa

Auch in der Mitte und im Südwesten Deutschlands sind kräftige Gewitter zu erwarten. Gewittern kann es auch im Nordosten. Sturmböen werden zudem in höheren Lagen erwartet – unter anderem in den Alpen, im Schwarzwald und auf dem Brocken. An der Ostsee sind gebietsweise Windböen möglich.

Hochwasser : Wie stark würde eine Jahrhundertflut Ihren Landkreis treffen? Starkregen verwandelt Bäche in reißende Flüsse und lässt Seen über die Ufer treten – und in kurzer Zeit sind ganze Ortschaften unter Wasser. Warum „Jahrhundertfluten“ häufiger als alle 100 Jahre vorkommen, und wo besonders viele Menschen von einem Hochwasser betroffen wären. SZ Plus Von Christian Helten, Stefan Kloiber, Marie-Louise Timcke und Sarah Unterhitzenberger ...

In der Nacht zum Samstag lässt die Gewitteraktivität insgesamt nach. Im Südosten Bayerns können sich die Gewitter jedoch bis in die zweite Nachthälfte halten. Dort sind zunächst weiterhin Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich.

Der DWD rechnet an diesem Freitag mit Höchstwerten zwischen 22 und 29 Grad. Im äußersten Südosten können noch einmal bis zu 32 Grad erreicht werden. Der Süd- bis Südwestwind weht mäßig bis frisch und vor allem im Westen teils kräftig böig.

Am Samstag beruhigt sich das Wetter vielerorts. In der Nordwesthälfte ziehen vor allem im Tagesverlauf zeitweise Schauer und Regen auf. Im Süden und Osten bleibt es bei wechselnder Bewölkung meist trocken, einzelne Schauer sind möglich. Die Temperaturen erreichen 21 bis 27 Grad. An der Nordsee sind einzelne stürmische Böen nicht ausgeschlossen.

Am Sonntag gibt es im Norden wiederholt Schauer. Sonst bleibt es bei wechselnder Bewölkung meist trocken, mit längeren sonnigen Abschnitten vor allem im Südosten. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 28 Grad.