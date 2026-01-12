Ein Land im Alarmmodus: „Eiskralle legt halb Deutschland lahm“, schrieb bild.de. „Extremes Unwetter droht“, warnte merkur.de. Und in Norddeutschland war man nahezu entsetzt über den weißen Niederschlag, der nicht einfach dahin schmilzt: „Halber Meter! ‚Elli‘ schneit den Norden ein“, verkündete focus.de. Nachrichtlich war Deutschland seit vergangener Woche auf ein nicht mehr so häufiges Wetterphänomen vorbereitet: den Winter.
Der Boulevard beschwor die „Eiskralle“ und einen Schneesturm, der nach Deutschland „peitscht“. Inzwischen zeigt sich: Das ganz große Chaos blieb zum Glück aus. Über die schwierige Frage, wo Vorsorge endet und Panikmache anfängt.
Von Marcel Laskus und Kerstin Lottritz
