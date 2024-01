Der Winter lässt nicht locker: Glatteis, Eisregen und Schnee bringen vielen Teilen Deutschlands neue Probleme. Am Mittwoch wurden Hunderte Flüge in Frankfurt und München gestrichen.

Am Flughafen München seien von rund 650 geplanten Starts und Landungen am Mittwoch mehr als 250 Flüge annulliert worden, sagte eine Sprecherin am Morgen. Die Lufthansa teilt mit, man habe "den gesamten Flugplan für die Kurz- und Langstrecke deutlich reduziert". Unter anderem streicht die Fluggesellschaft vorsorglich ihre Zubringerflüge von Stuttgart in die bayerische Landeshauptstadt.

Der Frankfurter Flughafen strich ebenfalls zahlreiche Flüge. Wie eine Fraport-Sprecherin am Morgen mitteilte, sind von 1047 geplanten Flügen bereits im Vorfeld 570 annulliert worden. Der Flughafen Saarbrücken kündigte am Dienstagabend sogar an, dass er seinen Flugbetrieb am Mittwoch komplett einstelle.

Der angekündigte Schneefall und Eisregen im Süden Deutschlands hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr am Hauptstadtflughafen BER. Für Mittwoch wurden bislang 20 Flüge nach und aus Frankfurt gestrichen sowie zehn Flüge von und nach München, wie eine Flughafensprecherin am Dienstagnachmittag sagte.

Deutsche Bahn hebt Zugbindung für alle Fernverkehrszüge auf

Wie das Wetter sich auch den Bahnverkehr auswirken könnte, ist unklar. Die Deutsche Bahn stellt ihre Kunden aber auf Behinderungen ein. "Es kann deutschlandweit zu Verspätungen und Zugausfällen im Regional- und Fernverkehr kommen", sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Die DB habe vorsorglich die Höchstgeschwindigkeit der ICE auf 200 Kilometer in der Stunde begrenzt. "Aktuell verzeichnen wir in Bayern keine größeren witterungsbedingten Einschränkungen", hieß es am Mittwochmorgen.

Die Zugbindung für alle Fernverkehrszüge am Mittwoch ist aufgehoben. Wer seine Reise aufgrund des Wintereinbruchs verschieben möchte, könne sein Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen, heißt es auf der Internetseite. Einer Bahnsprecherin zufolge hielten sich Mitarbeiter in den betroffenen Regionen bereit, um beispielsweise Weichen zu räumen oder die Verkehrssicherung an Bahnübergängen zu gewährleisten. An strategisch wichtigen Punkten im Schienennetz stünden Räumfahrzeuge und schwere Loks zur Verfügung.

Erste Unfälle im Süden

Trotz Glatteisgefahr kam es auf den Straßen in Bayern am Morgen nur vereinzelt zu Unfällen. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West berichtete am Mittwoch von fünf Unfällen in dem Bereich, verletzt wurde demnach niemand. Im nördlichen Oberbayern krachte es viermal, auch hier blieb es laut Angaben eines Polizeisprechers bei Sachschäden. In anderen Teilen Bayerns sollen größere Einsätze auf den glatten Straßen zunächst ausgeblieben sein, etwa in Franken und Niederbayern.

In Baden-Württemberg krachte es auch. Wie ein Polizeisprecher in Konstanz am Mittwoch mitteilte, hat es etwa 30 Unfälle gegeben. Zwei Menschen wurden demnach leicht verletzt. Vor allem die Landkreise Konstanz, Rottweil und Tuttlingen seien betroffen. Die Sprecher der Polizeipräsidien in Freiburg, Stuttgart, Offenburg, Ravensburg und Reutlingen sprachen am Morgen von einzelnen Unfällen, dabei blieb es jedoch vor allem bei Sachschäden.

Viele Schulen in Bayern zu

An vielen Schulen in Bayern fiel am Mittwoch der Präsenzunterricht aus. Wie das Kultusministerium mitteilte, blieben die Schulen in Mittelfranken vollständig geschlossen. Außerdem betroffen sind die Städte Aschaffenburg, Amberg, Landshut, Regensburg, Schweinfurt, Straubing, Weiden in der Oberpfalz und Würzburg. Bei den Landkreisen waren es: Altötting, Amberg-Sulzbach, Aschaffenburg, Bad Kissingen, Cham, Ebersberg, Erding, Freising, Haßberge, Kelheim, Kitzingen, Landsberg am Lech, Landshut, Main-Spessart, Miltenberg, Mühldorf am Inn, Neumarkt in der Oberpfalz, Neustadt an der Waldnaab, Regensburg, Rhön-Grabfeld, Rottal-Inn, Schwandorf, Schweinfurt, Straubing-Bogen, Tirschenreuth und Würzburg.

Auch in NRW müssen die Kinder und Jugendlichen in den Regierungsbezirken Köln und Arnsberg nicht in die Schule.

Wetterdienst warnt vor Unwettern

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnte vor einer "ausgewachsenen Unwetterlage". In der Mitte und im Westen Deutschlands kommt es demnach zu starkem Schneefall. Südlich angrenzend fällt "länger andauernder und kräftiger gefrierender Regen". Für den Norden erwarten Wetterexperten Sturm und Wind. Die Unwetterlage werde "großräumige Auswirkungen im Straßen- und Schienenverkehr" haben.

In weiten Teilen Bayerns rechnet der DWD mit Unwettergefahr durch gefrierenden Regen und Glatteis. Größere Mengen Schnee werden für Rhön und Frankenwald erwartet.

In Teilen Hessens sollen 15 bis 30 Zentimeter Schnee in zwölf bis 24 Stunden fallen, höhere Mengen sind nicht ausgeschlossen. Auch nördlich des Mains gibt es anhaltende und teils kräftige Schneefälle. Bis in die Abendstunden fällt vor allem entlang und südlich von Main und Mosel gefrierender Regen, die Glatteisgefahr ist sehr hoch.

In Baden-Württemberg rechnet der DWD ebenfalls mit gefrierendem Regen und hat deshalb eine Unwetterwarnung vor Glatteis ausgegeben. Die Warnung gilt für den gesamten Mittwochvormittag.

In Berlin und Brandenburg werden bis zu 15 Zentimeter Neuschnee erwartet und bis zu minus acht Grad. Im weiteren Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf maximal ein Grad an. Ab dem späten Nachmittag soll es zu schneien beginnen, im Süden Brandenburgs soll es die Nacht durch schneien.

In NRW sollen von bis zu 40 Zentimeter Schnee laut DWD alle Regionen betroffen sein, die südlich von Aachen, Köln, Olpe und Winterberg liegen.

Der Wetterdienst warnt zudem vor "extremem Eisansatz an Gegenständen, Bäumen und Oberleitungen sowie erhöhter Eisbruchgefahr". Tiefstwerte liegen zwischen plus sechs Grad am Hochrhein und minus sechs Grad im Norden.