Nördlich des Gebiets, in dem der Glatteisregen fällt, wird vielerorts Schnee erwartet, etwa in Teilen Hessens und im nördlichen Franken, in Teilen Nordrhein-Westfalens sowie in Berlin und Brandenburg. Örtlich, vor allem in den Mittelgebirgslagen, sollen dabei 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee fallen.

Die DWD-Meteorologen haben schon vorher vor einer "ausgewachsenen Unwetterlage" gewarnt, die "großräumige Auswirkungen" auf den Verkehr haben werde. Außerdem werde es "extremem Eisansatz an Gegenständen, Bäumen und Oberleitungen" geben sowie eine "erhöhte Eisbruchgefahr". Aufenthalte im Freien und Fahrten sollten unbedingt vermieden werden. Überall südlich einer Linie Düsseldorf - Dresden wird es gefährlich, das ist der Karte des Wetterdienstes zu entnehmen.

Und tatsächlich bereiten Glatteis, Eisregen und Schnee am Mittwochmorgen große Probleme in den betroffenen Regionen. Hier eine Übersicht der aktuellen Meldungen.

Flugverkehr

An den beiden größten Flughäfen Deutschlands müssen wegen des eisigen Wetters Hunderte Flüge gestrichen werden. Der Flughafen München hat von rund 650 geplanten Starts und Landungen mehr als 250 annulliert. Die Lufthansa teilt mit, man habe "den gesamten Flugplan für die Kurz- und Langstrecke deutlich reduziert". Am Flughafen Frankfurt fällt mehr als die Hälfte der Flüge aus, 570 von 1050. Der Flughafen Saarbrücken kündigte am Dienstagabend sogar an, dass er den Betrieb am Mittwoch komplett einstelle. Indirekt ist auch der Hauptstadtflughafen BER betroffen; dort wurden Verbindungen von und nach Frankfurt beziehungsweise München gestrichen.

Bahnverkehr

Die Deutsche Bahn stellt ihre Kunden vorsorglich auf Beeinträchtigungen ein. Es könne deutschlandweit zu Verspätungen und Zugausfällen im Regional- und Fernverkehr kommen, sagte eine DB-Sprecherin. Die Höchstgeschwindigkeit der ICE sei vorsorglich auf Tempo 200 begrenzt worden. Wer seine Reise aufgrund des Wintereinbruchs verschieben möchte, könne sein Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen, heißt es auf der DB-Internetseite. Die Zugbindung für alle Fernverkehrszüge am Mittwoch ist aufgehoben.

Eine Kuriosität gibt es bei den Hochgeschwindigkeitszügen zwischen Paris und Süddeutschland. Die Verbindungen werden sowohl von deutschen ICE als auch von französischen TGV bedient. Während die TGV am Mittwoch regulär fahren, fallen die ICE zumeist aus. Der Grund: Die deutschen Züge sind anfälliger für Beschädigungen durch herabfallende Eisklumpen und aufwirbelnde Schottersteine.

Straßenverkehr

Trotz Glatteisgefahr kam es auf den Straßen in Bayern am Morgen nur vereinzelt zu Unfällen. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West berichtete von fünf Unfällen, verletzt worden sei niemand. Im nördlichen Oberbayern krachte es viermal, auch hier blieb es laut Angaben eines Polizeisprechers bei Sachschäden. In anderen Teilen Bayerns sollen größere Einsätze auf den glatten Straßen zunächst ausgeblieben sein, etwa in Franken und Niederbayern.

In Baden-Württemberg krachte es auch. Wie ein Polizeisprecher in Konstanz am Mittwoch mitteilte, hat es etwa 30 Unfälle gegeben. Zwei Menschen seien leicht verletzt worden. Vor allem die Landkreise Konstanz, Rottweil und Tuttlingen seien betroffen. Die Sprecher der Polizeipräsidien in Freiburg, Stuttgart, Offenburg, Ravensburg und Reutlingen sprachen am Morgen von einzelnen Unfällen, dabei blieb es jedoch vor allem bei Sachschäden.

Die A 5 wurde zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Baden-Baden voll gesperrt, weil sich auf der Fahrbahn eine Eisschicht gebildet hatte. Zuvor waren dort etliche Fahrzeuge ins Schlingern geraten und gegen die Leitplanke oder andere Fahrzeuge geprallt.

Zu einer Vollsperrung kam es außerdem am frühen Morgen nach einem Unfall auf der A 8 zwischen Aichelberg und Kirchheim in Fahrtrichtung Stuttgart, wie die Südwest Presse berichtet. Ein Autofahrer kam dort ins Schleudern, während er einen Lkw überholte. Das Auto krachte sowohl gegen den Lastwagen als auch gegen die Leitplanke. Ein anderer Lkw-Fahrer, der ausstieg, um zu helfen, wurde dann von einem weiteren Auto erfasst und schwer verletzt. Infolge des Unfalls kam zu einem Rückstau von zehn Kilometern.

Schulen und öffentliche Einrichtungen

An vielen Schulen in Bayern fiel am Mittwoch der Präsenzunterricht aus. Betroffen sind Landkreise in nahezu allen Regierungsbezirken. Eine vollständige Liste der Schulausfälle hat das bayerische Kultusministerium auf seiner Website veröffentlicht. Auch in NRW müssen die Kinder und Jugendlichen in den Regierungsbezirken Köln und Arnsberg nicht in die Schule.

In Nürnberg wurde die Müllabfuhr eingestellt. "Die Gefahr für die Beschäftigten und die Verkehrsteilnehmer ist zu hoch", hieß es vom Abfallwirtschaftsbetrieb zur Begründung.