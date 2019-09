Wittstock/Dosse (dpa/bb) - Die Brandenburger Landesgartenschau in Wittstock/Dosse ist wegen des Sturms "Mortimer" vorübergehend geschlossen worden. Die Veranstalter teilten am Montag mit, wegen der aktuellen Unwetterwarnungen öffne die Schau am Montag und Dienstag den ganzen Tag nicht. Die Landesgartenschau, die bereits 400 000 Gäste besucht haben, läuft noch bis zum kommenden Sonntag.

Die Gärten und Parks der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg schlossen ebenfalls wegen des Unwetters. Nur das Neue Palais bleibe über das Besucherzentrum geöffnet, teilte ein Sprecher mit. In den kommenden Tagen seien Einschränkungen aufgrund von Aufräumarbeiten möglich.

Auch der Cottbuser Tierpark macht wegen des Wetters zu: Er bleibe am Montag wegen starken Windes und der Gefahr von Astabbrüchen geschlossen, teilte die Stadt mit. An diesem Dienstag sei er wieder für Besucher offen.