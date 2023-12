Im Norden und Nordwesten Deutschlands besteht Sturmflutgefahr. Die Wasserstände an der Elbe und an der Weser könnten am Donnerstagabend teils die Sturmflutmarke von 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erreichen, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mitteilt. Schwerpunkt wird nach Angaben einer Sprecherin das Weser- und Elbegebiet sein. Aber auch an der Nordseeküste müssen sich die Menschen auf Hochwasser einstellen, einige Fährfahrten fallen in den kommenden Tagen aus.

Auch im übrigen Land soll es an diesem Donnerstag verbreitet stürmische Böen geben. Die Höchstwerte erreichen wenig weihnachtliche 5 bis 12 Grad.

"Markantes Wetter" in Bayern

Für Bayern sagten die Meteorologen zunächst viel Schnee für die höheren Lagen des Bayerischen Waldes voraus. Verbreitet Sturmböen soll es auch in der Nacht zum Freitag geben. Für das Bergland und die Küsten sind orkanartige Böen angekündigt. Bis zum Samstag erwartet der DWD im bayerischen Flachland stürmische Böen oder Sturmböen, besonders im Alpenvorland und generell im Bergland auch schwere Sturmböen. In höheren Lagen der Alpen und des Bayerwalds könne es auch zu orkanartigen Böen und auf den höchsten Gipfeln teilweise zu Orkanböen kommen.

Am Donnerstagmorgen warnt der Wetterdienst im gesamten Freistaat vor "markantem Wetter" (Stufe 2) und im Süden sowie teilweise im Osten vor Unwetter (Stufe 3). Stufe 4 wäre die höchste Warnstufe. Bis in die Nacht auf Heiligabend soll es an den Mittelgebirgen und an den Alpen sehr viel regnen. Im Allgäu warnt der DWD vor unwetterartigem Dauerregen.