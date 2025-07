Nach der tagelangen Hitzewelle haben Wolken, Schauer und teils auch Gewitter vielen Menschen in Deutschland die ersehnte Abkühlung beschert. Im Süden des Landes rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag allerdings mit schweren Gewittern, die Meteorologen warnten vor heftigem Starkregen und Hagel. Mit der Hitze stieg zuletzt auch die Waldbrandgefahr, gleich mehrere Regionen waren davon betroffen. Ein Überblick:

Sachsen

Das Feuer in der Gohrischheide, einem früheren Truppenübungsplatz in Sachsen, hat sich deutlich ausgedehnt. In den umliegenden Gemeinden Zeithain und Wülknitz sowie die Stadt Gröditz wurde laut Warnapp Nina Katastrophenalarm ausgelöst. Mehr als 200 Einsatzkräfte bekämpfen die Flammen, die nun auch das benachbarte Brandenburg erreicht haben. Der Löscheinsatz läuft den dritten Tag in Folge. Dutzende Anwohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Mindestens 600 Hektar Fläche sind von dem Feuer betroffen. Mehr als 200 Einsatzkräfte waren laut dem Landkreis Meißen aktiv.

Brandenburg

Ein Brand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog ist inzwischen unter Kontrolle. Die Feuerwehr sei aktuell nicht mehr im Einsatz, sagte der Lagedienstleiter der Regionalleitstelle im Landkreis Teltow-Fläming. Die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg sei vor Ort und habe die Brandwache übernommen.

Thüringen

Ein Brand bei Gösselsdorf im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen war am Donnerstagvormittag weiterhin nicht unter Kontrolle. Aufkommender Wind und Probleme mit der Wasserversorgung erschweren die Löscharbeiten beim Waldbrand auf der Saalfelder Höhe. Der leichte Niederschlag und die kühleren Temperaturen würden zwar bei der Brandbekämpfung helfen, sagte Kreisbrandinspektor Christian Patze am Donnerstagvormittag. Doch der Wind fache die offenen Flammen im Gelände sehr an. Zudem bereite die Bereitstellung von Löschwasser Probleme.

Etwa 250 Retterinnen und Retter aus ganz Thüringen sind im Einsatz, neben Feuerwehr auch THW, Katastrophenschutz, Polizei und Forstmitarbeiter. Der Waldbrand bei Gösselsdorf ist der größte Waldbrand in Thüringen seit mindestens 32 Jahren, teilte die Landesanstalt Thüringenforst mit.

Bayern

In der Oberpfalz sind in der Nacht auf Donnerstag mehrere kleine Waldbrände ausgebrochen. In der Nähe eines See bei Pressath im Landkreis Neustadt an der Waldnaab trafen Einsatzkräfte auf ein rund 50 Quadratmeter großes Waldstück, das voll in Brand stand, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Es sei gelungen, den Brand zu löschen. Doch nur rund einen Kilometer entfernt, habe die Besatzung eines anrückenden Feuerwehrfahrzeugs einen weiteren Brand entdeckt. Dort standen demnach rund 100 Quadratmeter Waldfläche in Brand.

Durch das schnelle Eingreifen sei auch dieser Brand gelöscht worden, hieß es. Ein Feuerwehrmann habe sich eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen und sei in eine Klinik gebracht worden. Bei den Einsätzen waren den Angaben zufolge rund 120 Kräfte im Einsatz.

Auch bei Schwandorf in der Oberpfalz hatte die Feuerwehr am Mittwochabend einen Waldbrand einzudämmen. In Summe gerieten demnach bis zu 3000 Quadratmeter an Fläche in Brand.