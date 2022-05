Von Marlene Weiß

Weiten Teilen Deutschlands steht am Freitag die in diesem Jahr bislang schwerste Gewitterlage bevor. Angetrieben wird diese unter anderem von Hoch Yannes über dem Südosten Europas, das mit seiner Drehung im Uhrzeigersinn konstant feuchte, warme Luft aus Süden und Südwesten nach Deutschland strömen lässt, was Unwettern zusätzlichen Schwung verleiht. Schon am Donnerstagnachmittag soll es einzelne, heftige Gewitter geben, je nach Wettermodell dürfte eher der Norden, der Westen oder auch der Südwesten betroffen sein.

Der Deutsche Wetterdienst DWD warnt vor allem im Saarland sowie im Westen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vor starken Gewittern. Ab den frühen Nachmittagsstunden besteht im gesamten Westen und Nordwesten die Gefahr von heftigem Starkregen, bei dem pro Quadratmeter in kurzer Zeit bis zu 40 Liter Regen fallen kann. Zudem drohten schwere Sturmböen, lokal sogar Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten um 120 Kilometer pro Stunde, sowie größere Hagelkörner von mehr als zwei Zentimeter Durchmesser.

Wesentlich unangenehmer dürfte es jedoch von Freitagmittag an werden. Dann kommt zur warmen Süd- oder Südwestströmung ein kleines, aber starkes Gewittertief, das von der Benelux-Region Richtung Nordosten über Deutschland zieht. "Das ist ein explosives Gemisch", sagt DWD-Meteorologe Jens Bonewitz. Weil am Boden Südwind und in der Höhe eher Westwind weht, gibt es eine sogenannte Windscherung, die rotierende Aufwinde produziert. Hinzu kommen starke Temperaturgegensätze. Das sind alle Zutaten für die Entstehung sogenannter Superzellen, großer und gefährlicher Gewittersysteme. In dieser Lage sind immer auch Tornados wahrscheinlich.

Der Starkregen trifft auf trockene Böden und gestresste Wälder

Solche Luftsäulen, auch Windhosen oder Großtromben genannt, können Durchmesser bis zu einem Kilometer und Windgeschwindigkeiten von mehreren Hundert Kilometern pro Stunde erreichen. Vor allem in häufig betroffenen Gebieten wie der sogenannten "Tornado Alley" im Mittleren Westen der USA hinterlassen sie immer wieder eine Schneise der Zerstörung. In Deutschland sind die Bedingungen allerdings meist anders, sodass eher kleinere, lokal begrenzte Tornados auftreten, von denen die meisten Menschen wenig merken.

Detailansicht öffnen Ein Tornado 2017 bei Limon, Colorado, in den USA. In Deutschland treten meist eher kleinere, lokal begrenzte Tornados auf. (Foto: Drew Angerer/AFP)

Auch für diesen Freitag sind die Tornados nicht die größte Sorge der Meteorologen. "Die Voraussetzungen für Tornados sind da, aber in der Fläche dürfte es eher Schäden durch Wind, Hagel und Starkregen geben", sagt Bonewitz. Rechnen muss man mit heftigem Starkregen, großen Hagelkörnern und Orkanböen in einem breiten Streifen von Südwest nach Nordost, wobei auch in Bayern oder im Nordwesten Gewitter auftreten dürften.

Hinzu kommt, dass Wind und Regen auf sehr trockene Böden und gestresste Wälder treffen. Dadurch können die erwarteten Niederschlagsmengen nicht versickern und produzieren schnell Überschwemmungen, Bäume werden eher entwurzelt, Äste brechen leichter ab. In der Nacht zum Samstag dürfte das Tief sich Richtung Ostsee entfernen, dann entspannt sich die Lage zumindest für das Wochenende.