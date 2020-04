Mindestens elf Tote bei Tornado in Mississippi

Unwetter in den USA

Schwere Stürme und Tornados haben im Süden der USA gewütet. Allein im US-Bundesstaat Mississippi sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen, wie der dortige Katastrophenschutz am Montag mitteilte.

Hinzu kämen Verletzte, hieß es. Viele Häuser seien beschädigt oder zerstört, Straßen wegen herumliegender Trümmerteile geschlossen worden. Mindestens 72 000 Menschen seien ohne Strom. Die Katastrophenschutzbehörde betonte, es handele sich um vorläufige Zahlen.

Mississippis Gouverneur Tate Reeves rief den Notstand aus. "Während wir an diesem Ostersonntag an Tod und Auferstehung denken, haben wir den Glauben, dass wir alle zusammen auferstehen werden", schrieb er auf Twitter. Die Oster-Stürme seien katastrophal, aber sein Bundesstaat lasse sich nicht unterkriegen.

Die nationale Wetterbehörde NOAA hatte zuvor vor möglichen Windgeschwindigkeiten von bis zu 330 Kilometern pro Stunde gewarnt. Es handle sich um sich ein "außergewöhnlich seltenes Ereignis", hieß es.

Auch in anderen Bundesstaaten kam es durch Wirbelstürme zu Schäden. Die Washington Post berichtete von insgesamt mindestens 19 Todesopfern in verschiedenen Staaten. Insgesamt seien 1,3 Millionen Menschen ohne Strom. Das Unwetter hatte den Süden der USA am Ostersonntag heimgesucht.

Weitere Unwetter am Ostermontag erwartet

Die Gouverneurin von Alabama, Kay Ivey, hatte bereits im Vorfeld den Notstand erklärt. Es wird erwartet, dass sich die Unwetter weiter bis Georgia, South Carolina und North Carolina im Südosten ausbreiten. Weitere Staaten im Süden der USA waren Medienberichten zufolge bereits im Tagesverlauf von heftigen Unwettern betroffen. In Texas war demnach bereits am Morgen ein Tornado bestätigt worden. Im Bundesstaat Louisiana hatten heftige Stürme den Berichten zufolge rund 300 Häuser beschädigt oder ganz zerstört. Jeweils Zehntausende Haushalte in Louisiana, Mississippi und Alabama waren zeitweise ohne Strom.

Auch für den Ostermontag werden in weiten Teilen der USA weitere Unwetter erwartet.