Stuttgart (dpa/lsw) - Die Züge des privaten Bahnunternehmens Abellio sollen am Dienstag wieder normal unterwegs sein. Bereits am Montagabend war der Betrieb im Stuttgarter Netz/Neckartal nach Orkantief "Sabine" wieder weitgehend regulär gelaufen, wie das Unternehmen mitteilte. Allerdings könne man witterungsbedingte Probleme auch am Dienstag nicht in Gänze ausschließen. Abellio bedient ein Netz zwischen Stuttgart und Städten wie Pforzheim, Bruchsal, Heidelberg, Heilbronn und Mannheim.

