10. März 2019, 18:46 Uhr Unwetter Sturm legt Bahn lahm

Am Wochenende jagt in NRW eine Unwetterwarnung die nächste. Im ganzen Bundesland stehen zeitweise die Züge still.

Umgestürzte Bäume, blockierte Bahnstrecken, beschädigte Häuser: Zwei Sturmtiefs haben in Nordrhein-Westfalen am Wochenende für Hunderte Feuerwehreinsätze, Probleme im Bahnverkehr und Stromausfälle gesorgt. Mehrere Zoos und Parks blieben geschlossen. Der Deutsche Wetterdienst appellierte an die Menschen, auf ihren Sonntagsspaziergang zu verzichten. Noch bis zum Sonntagabend um 20 Uhr galt für weite Teile Nordrhein-Westfalens die zweithöchste Unwetterwarnstufe. Der Deutsche Wetterdienst rechnete mit Windstärke elf, teilweise sei sogar Stärke zwölf möglich. Bei solchen Windgeschwindigkeiten können Bäume entwurzelt und Dachziegel durch die Luft geschleudert werden. Sturmtief "Eberhard" traf am Sonntagnachmittag zunächst den Westen Nordrhein-Westfalens. Die Bahn stellte den Fernverkehr im gesamten Bundesland vorübergehend ein. Die internationalen Züge von und nach Amsterdam, Belgien und in die Niederlande fielen komplett aus. Rund um Aachen stürzten Äste auf die Autobahnen 4 und 44. Auch in Bochum stürzten Bäume. "Die gesamte Freiwillige Feuerwehr wurde in Alarmbereitschaft versetzt", schrieb die Bochumer Feuerwehr bei Twitter. In Duisburg wurde ein tonnenschwerer Verladekran umgeweht und landete zur Hälfte im Rhein.