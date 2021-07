Bereits in den vergangenen Wochen ist es in Deutschland immer wieder zu extremen Regenfällen gekommen, wie hier in Winterburg in Rheinland-Pfalz.

Besonders intensiver Starkregen droht in Nordrhein-Westfalen. Aber auch in anderen Teilen Deutschlands warnt der Deutsche Wetterdienst vor schweren Unwettern, großem Hagel und heftigen Sturmböen.

Ein Tief über Deutschland bringt auch in den kommenden Tagen sehr unbeständiges und regnerisches Wetter. Besonders für den Westen, von Nordrhein-Westfalen bis nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland, kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis in den Donnerstag hinein extremen Dauerregen an, teils auch Gewitter. Dabei sind Niederschlagsmengen von 40 bis 100 Litern zu erwarten, gebietsweise bis zu 150 Liter. Lokal begrenzt könnten sogar bis zu 200 Liter pro Quadratmeter fallen.

Am Dienstag ist dem Wetterdienst zufolge zunächst der Südwesten betroffen. Am Nachmittag kann es dort teils zu unwetterartigen Gewittern mit Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde kommen. Außerdem wird auch Starkregen erwartet - der DWD rechnet örtlich in kurzer Zeit mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter.

In der Nacht zu Mittwoch verlagern sich die Gewitter in Richtung Thüringen und Sachsen

Am Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch verlagern sich die Gewitter, dann könnten besonders Thüringen und Sachsen betroffen sein. Lokal sind heftiger Starkregen, größerer Hagel und schwere Sturmböen möglich. Im Nordosten Deutschlands ist es bis zum Abend hingegen heiter und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen am Dienstag im Südwesten und Westen bei 18 bis 24 Grad, sonst bei 22 bis 30 Grad, im Osten bis 32 Grad.

Auch in der Nacht zum Mittwoch kann es gebietsweise Gewitter und Starkregen geben. Ganz im Norden und im Nordosten bleibt es trocken. Die Tiefstwerte liegen im Norden und Osten bei 21 bis 17 Grad, im Süden und Westen bei 16 bis 10 Grad. Am Mittwoch regnet es gebietsweise teils sehr kräftig weiter. Im Westen und Teilen der Mitte warnt der DWD vor Unwettern durch wiederholte Starkregenfälle. Im Norden und Nordosten ziehen erst gegen Nachmittag und am Abend teils heftige Schauer und Gewitter auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 bis 25 Grad in der Südwesthälfte, in der Nordosthälfte bei 24 bis 31 Grad.