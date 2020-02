Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Kran kracht auf den Frankfurter Dom, Pendler müssen sich mitunter in Geduld üben und Schüler können vielerorts zu Hause bleiben - Orkantief "Sabine" ist in der Nacht zum Montag über Hessen gefegt und hat für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt.

Eine Radfahrerin wurde am Montagmorgen auf einer Landstraße bei Buseck (Kreis Gießen) von einer Windböe erwischt, stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Laut Polizei, will ein Zeuge beobachtet haben, wie die Böe das Rad mitsamt seiner Fahrerin ein Stück angehoben hatte. Die 65-Jährige kam schwerverletzt in ein Krankenhaus

Der Höhepunkt der Orkans war bis Montagvormittag größtenteils durchgezogen. In weiten Teilen Hessens sei das Gröbste vorbei, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). "Es bleibt aber stürmisch." Und im Bergland könne es weiterhin zu orkanartigen Böen kommen.

Nach Angaben der Frankfurter Feuerwehr wurde das Dach des Frankfurter Doms in der Nacht durch den Ausleger eines Baukrans beschädigt. Der Domplatz blieb zunächst weitflächig abgesperrt, verletzt wurde niemand. "Es besteht keine Gefahr, selbst wenn sich ein Ziegel lösen sollte, dafür ist ja abgesperrt", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Kran stecke fest, er drohe nicht weiter abzustürzen. Nun soll eine Fachfirma den Kran abbauen.

Laut Polizei hatte es in der Sturmnacht bis zum frühen Morgen allein in Frankfurt etwa 60 weitere Einsätze von Polizei und Feuerwehr gegeben. Vielfach seien Bäume oder Baustellenschilder im Stadtgebiet umgestürzt.

Der Frankfurter Flughafen meldete einen "den Umständen entsprechenden" geordneten Betrieb. Das galt für die Flüge, die auch durchgeführt wurden. Allerdings hatten bereits im Vorfeld mehrere Airlines vorsorglich Flüge gestrichen. Einem Sprecher zufolge gab es am Montag 210 Annullierungen bei ursprünglich geplanten 1310 Starts und Landungen. Bereits am Vortag waren Flüge gestrichen worden.

Die Deutsche Bahn hatte den Regionalverkehr in Hessen bis morgens 08.00 Uhr eingestellt, den Fernverkehr sogar bis 10.00 Uhr. Erkundungsteams hätten die Strecken nach umgestürzten Bäumen abgesucht und diese dann nach und nach freigegeben, sagte eine Sprecher der Deutschen Bahn in Frankfurt.

Blockiert waren am Morgen zunächst weiterhin die Strecken Bad Vilbel–Stockheim und die Dreieich-Bahn zwischen Buchschlag-Dieburg. Größere Sturmschäden seien nicht festgestellt worden. Mit Verspätungen im Zugverkehr sei weiter zu rechnen. "Das wird uns den ganzen Tag noch begleiten", sagte die Sprecherin.

In Südhessen machten sich nach Angaben der Beamten insgesamt drei Trampoline an verschiedenen Orten selbstständig und wurden auf die Straße geweht - außerdem eine Dixi-Toilette in Walldorf. Die Beamten zählten in der Nacht mehr als 130 Einsätze. Ein Mann wurde laut Polizei leicht verletzt, als er mit seinem Wagen einem umgeknickten Baum ausweichen wollte und ist in einen Teich fuhr.

In Wiesbaden berichtete die Polizei ebenfalls von Dutzenden Einsätzen in der Nacht wegen Sturm- und Orkanböen. Auch hier entwurzelte "Sabine" mehrere Bäume. Im Wetteraukreis stürzten Bäume, Plakatwände oder Bauzäune um. Sturmschäden sorgten für mehrere Straßensperrungen.