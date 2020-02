Schulen in Brandenburg/Havel nicht generell geschlossen

Brandenburg/Havel (dpa/bb) - In Brandenburg/Havel sollen wegen des Orkantiefs "Sabine" Schulen am Montag nicht generell geschlossen bleiben. Das teilte die Stadt am Sonntag auf Twitter mit. Lediglich die Magnus-Hoffmann-Grundschule im westlichen Stadtteil Kirchmöser bleibe geschlossen. Die Betreuung für Kinder sei aber gesichert.

Das Brandenburger Bildungsministerium hatte Eltern schon vor dem Wochenende gebeten, die jeweilige Schule möglichst rechtzeitig zu informieren, wenn sie ihr Kind wegen extremer Witterung zu Hause behalten. In solchen Fällen gelten die Kinder als entschuldigt, erklärte das Ministerium am Freitag. Die Schulen seien informiert, verantwortungsbewusst zu reagieren, um die Gesundheit der Schüler zu schützen.