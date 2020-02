Potsdam/Oranienburg (dpa/bb) - Abbrechende Äste, umstürzende Bäume: Der trockene Sommer hat bereits seine Spuren an den Bäumen in Brandenburgs Wäldern und Parks hinterlassen - nun sorgt auch noch Orkantief "Sabine" für Gefahren bei Spaziergängen. "Die Bäume sind schon stark angeschlagen durch die Trockenheit. Der Sturm könnte sich dadurch deutlich stärker auswirken", sagte Carsten Leßner, Referatsleiter Wald- und Forstwirtschaft im Umweltministerium Brandenburg am Sonntag.

Besonders Laubbäume wie Buche und Eiche hätten viel Trockenholz in der Krone. Extra Warnungen oder Sperrungen an Waldwegen würden es, neben der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD), vorerst nicht geben, sagte Leßner. Welche Schäden das Orkantief "Sabine" tatsächlich im Wald anrichten wird, werde sich erst am Montag zeigen.

Auf das Orkantief "Sabine" haben sich auch die Schlösser und Parks in Potsdam eingestellt. Wie gewöhnlich schließen die Parks ihre Türen bei Einbruch der Dunkelheit. Nach Angaben des DWD sollten ab dem Nachmittag Sturmböen und schwere Sturmböen mit bis 100 Stundenkilometern und Windstärke 10 auftreten.

Am Montagmorgen werde es Rundgänge geben, dann nehmen die Fachbereichsleiter der Parks entstandene Schäden auf, die der Sturm angerichtet hat, sagte der Sprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Frank Kallensee. Sollte es auch am Montag eine Unwetterwarnung geben, blieben die Parks komplett geschlossen. Der Schlosspark Oranienburg teilte mit, wegen des Sturmes am Sonntag aus Sicherheitsgründen zu schließen. Auch für den Montag kündigte der Park an, je nach Wetterlage, möglicherweise geschlossen zu bleiben. Nach Angaben des DWD sollten die teils schweren Sturmböen auch am Montag anhalten.