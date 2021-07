In Altena im Sauerland stirbt ein Mann. Die heftigen Unwetter setzen viele Orte und Städte unter Wasser, Ministerpräsident Laschet will am Donnerstag die besonders betroffene Stadt Hagen besuchen.

Bei Rettungsarbeiten nach dem Starkregen ist in Altena im Sauerland ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis am Mittwoch. Er sei bei dem tragischen Unfall ertrunken. In Altena haben die starken Regenfälle viele Schäden verursacht. Die Stadt war am Mittwoch "so gut wie nicht erreichbar", teilte die Polizei mit.

In Mettmann bei Düsseldorf wurde eine Mitarbeiterin eines Seniorenheims von einem umstürzenden Baum schwer verletzt und wäre beinahe ertrunken. Ein Helfer habe ihren Kopf über Wasser halten können, bis Feuerwehrleute die eingeklemmte Frau befreit hatten, teilte die Feuerwehr mit.

Insbesondere der Westen Deutschlands ist seit der Nacht zum Mittwoch von heftigen Regenfällen, Hochwasser und Überschwemmungen betroffen. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (CDU), wird am Donnerstag Hagen besuchen. Er wolle sich ein Bild von der besonders betroffenen Region machen, teilte die Staatskanzlei mit. Er werde sich dazu zunächst mit dem Krisenstab und dem Oberbürgermeister der Stadt, Erik O. Schulz (parteilos), treffen. In der Ruhrgebietsstadt, in der etwa 180 000 Einwohner leben, überfluteten Wassermassen Straßen und Keller, ein Altenheim mit 76 Bewohnern wurde evakuiert. Bei der Feuerwehr gingen Hunderte Notrufe ein.

In Nordrhein-Westfalen waren bereits in der Nacht zu Mittwoch mancherorts in kurzer Zeit mehr als 100 Liter pro Quadratmeter gefallen. Noch bis Donnerstagmorgen warnte der Deutsche Wetterdienst vor allem für die Eifel, das Rheinland, Bergische Land, Sauerland und Ruhrgebiet vor extremem Unwetter mit weiterem Starkregen und Gewittern. Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach am Mittwoch von einer "außerordentlich schwierigen Lage", deren weitere Entwicklung man nicht absehen könne.

So drohte die Inde den historischen Stadtkern von Kornelimünster in Aachen zu überfluten. Wegen des Hochwassers wurde im Ortskern der Strom abgeschaltet. Auch an Lenne und Volme im Sauerland stiegen die Wasserstände. In Altena trat die Lenne über die Ufer, das Wasser laufe bereits in die Innenstadt, teilte die Polizei mit. Die Stadt Düsseldorf forderte am Abend die Bewohner einer Siedlung im Stadtteil Grafenberg dazu auf, ihre Häuser zu verlassen. Besonders betroffen vom steigenden Hochwasser der Nördlichen Düssel seien etwa 350 Gebäude der Ostparksiedlung, teilte die Stadt mit. Auch hier sollte sicherheitshalber der Strom abgeschaltet werden.

Wegen eines vollgelaufenen Tunnels wurde in der Landeshauptstadt die Autobahn A 44 in beide Richtungen bis Donnerstag gesperrt. Weil in Erkrath nahe Düsseldorf die Abwasserkanäle stark überfüllt seien, wurden die Anwohner über die Sozialen Medien aufgerufen, möglichst "kein weiteres Abwasser zu produzieren und möglichst nur noch die Toilette zu nutzen".