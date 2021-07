Nach den heftigen Unwettern im Westen Deutschlands sind im Sauerland zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen - sie starben bei Rettungsarbeiten. Bei Adenau in der Eifel sind in der Nacht sechs Häuser eingestürzt, wie der SWR meldet. Nach Angaben der Polizei werden derzeit etwa 30 Menschen vermisst. 25 weitere Häuser seien ebenfalls instabil und drohten einzustürzen.

Am Mittwochnachmittag starb in Altena im Sauerland ein 46 Jahre alter Feuerwehrmann beim Versuch, einem anderen Mann das Leben zu retten: Den Feuerwehrleuten sei es gelungen, ihn aus dem Wasser zu bergen, teilte die Polizei mit. Beim Wiedereinstieg ins Einsatzfahrzeug sei der Feuerwehrmann ins Wasser gefallen und abgetrieben worden. Kurze Zeit später habe man ihn nur noch tot bergen können. Das Unglück ereignete sich gegen 17 Uhr.

Nur zwei Stunden später kollabierte ein 52 Jahre alter Feuerwehrmann bei einem Einsatz im Bereich des Kraftwerks Werdohl-Elverlingsen, ebenfalls im Sauerland. Der Feuerwehrmann sei trotz Wiederbelebungs- und Hilfsmaßnahmen gestorben, teilte die Polizei mit. Zuvor war er im Rahmen eines unwetterbedingten Einsatzes im Bereich des Kraftwerks kollabiert. Die Polizei gehe von einem gesundheitlichen Notfall aus.

In Mettmann bei Düsseldorf wurde eine Mitarbeiterin eines Seniorenheims von einem umstürzenden Baum schwer verletzt und wäre beinahe ertrunken. Ein Helfer habe ihren Kopf über Wasser halten können, bis Feuerwehrleute die eingeklemmte Frau befreit hatten, teilte die Feuerwehr mit. Auf vielen Zug-Linien in Nordrhein-Westfalen wurde der Betrieb eingestellt. Die Bahn riet allen Reisenden, das Land weiträumig zu umfahren und Reisen zu verschieben.

Im Bergischen Land rechneten die Behörden noch in der Nacht mit einem unkontrollierten Überlauf der Wupper-Talsperre bei Radevormwald. Der Oberbergische Kreis warnte am Abend unter der Überschrift "Evakuierung" davor, dass der Wasserstand der Wupper im Stadtgebiet von Radevormwald in kurzer Zeit sehr stark anschwellen wird. Die Anwohner entlang der Wupper im Stadtgebiet wurden aufgefordert, umgehend den Gefahrenbereich zu verlassen, es besteht laut Behörden "akute Lebensgefahr". Nach Angaben der Stadt Wuppertal könnte es bei der aktuellen Fließgeschwindigkeit der Wupper drei Stunden nach dem Überlauf zu Überflutungen in Wuppertal kommen. "Personen sollten sich in der Nacht nicht in der Nähe der Wupper, insbesondere nicht in Muldenlagen aufhalten", hieß es in einer Mitteilung.

Insbesondere der Westen Deutschlands ist seit der Nacht zum Mittwoch von heftigen Regenfällen, Hochwasser und Überschwemmungen betroffen. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (CDU), wird am Donnerstag Hagen besuchen. Er wolle sich ein Bild von der besonders betroffenen Region machen, teilte die Staatskanzlei mit. Er werde sich dazu zunächst mit dem Krisenstab und dem Oberbürgermeister der Stadt, Erik O. Schulz (parteilos), treffen.

In der Ruhrgebietsstadt, in der etwa 180 000 Einwohner leben, überfluteten Wassermassen Straßen und Keller, ein Altenheim mit 76 Bewohnern wurde evakuiert. Bei der Feuerwehr gingen Hunderte Notrufe ein. Am Abend forderte die Stadtverwaltung Menschen, die in der Nähe von Flüssen wohnen, auf: "Falls das Haus nicht verlassen werden kann, sollten Sie sich in höhere Etagen begeben, sodass Sie gegebenenfalls von dort gerettet werden können."

Wetterdienst warnt vor weiteren starken Regenfällen

In Nordrhein-Westfalen waren bereits in der Nacht zu Mittwoch mancherorts in kurzer Zeit mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Noch bis Donnerstagmorgen warnte der Deutsche Wetterdienst vor allem für die Eifel, das Rheinland, Bergische Land, Sauerland und Ruhrgebiet vor extremem Unwetter mit weiterem Starkregen und Gewittern. Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach am Mittwoch von einer "außerordentlich schwierigen Lage", deren weitere Entwicklung man nicht absehen könne.

So drohte die Inde den historischen Stadtkern von Kornelimünster in Aachen zu überfluten. Wegen des Hochwassers wurde im Ortskern der Strom abgeschaltet. Auch an Lenne und Volme im Sauerland stiegen die Wasserstände. Die Stadt Düsseldorf forderte am Abend die Bewohner einer Siedlung im Stadtteil Grafenberg dazu auf, ihre Häuser zu verlassen. Besonders betroffen vom steigenden Hochwasser der Nördlichen Düssel seien etwa 350 Gebäude der Ostparksiedlung, teilte die Stadt mit. Auch hier sollte sicherheitshalber der Strom abgeschaltet werden.

Wegen eines vollgelaufenen Tunnels wurde in der Landeshauptstadt die Autobahn A 44 in beide Richtungen bis Donnerstag gesperrt, am Abend auch die A 1 zwischen dem Kreuz Köln-West und Köln-Bocklemünd. Gegen 22 Uhr staute sich der Verkehr auf den Autobahnen landesweit auf insgesamt 60 Kilometern. Weil die Abwasserkanäle stark überfüllt seien, wurden die Bewohner von Erkrath nahe Düsseldorf über die Sozialen Medien aufgerufen, möglichst "kein weiteres Abwasser zu produzieren und möglichst nur noch die Toilette zu nutzen".