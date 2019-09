Wenige Blitze in Hessen: Dennoch starke Gewitter

Wiesbaden/München (dpa/lhe) - In Hessen hat es in diesem Sommer deutlich weniger geblitzt als im bundesweiten Durchschnitt. Insgesamt 144.591 Blitze entluden sich zwischen Juni und August über dem Bundesland, wie das Münchner Blitzortungsunternehmen nowcast am Dienstag mitteilte. Bundesweit blitzte es 4,4 Millionen Mal.

Pro Quadratkilometer zählte das Unternehmen in Hessen im Schnitt 6,9 Blitze, deutschlandweit waren es mit 12,2 deutlich mehr. Damit gehört Hessen zu den eher blitzarmen Regionen. Auch wenn es weniger Blitze gab, waren die Gewitter durchaus heftig. Vor allem ein Unwetter am 18. August sorgte in Hessen für schwere Schäden, teilte nowcast mit.

Insgesamt blitzte es im Sommer 2019 in Deutschland seltener als ein Jahr zuvor. Damals entluden sich noch über 5 Millionen Blitze über dem Bundesgebiet.