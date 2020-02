München (dpa/lby) - Schwere Sturm- und Orkanböen werden in der Nacht zum Dienstag im Süden Bayerns erwartet. Betroffen seien vor allem die Regierungsbezirke Schwaben, Oberbayern, Niederbayern und die Oberpfalz, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. In exponierten Lagen und im Berggebiet müsse mit Orkanböen von über 120 Kilometern pro Stunde gerechnet werden. In der Nacht zum Dienstag könne diese Windstärke auch im Tiefland auftreten.

Ein Aufenthalt im Freien sei daher unter Vorsicht zu genießen: Bäume könnten entwurzelt werden, Äste oder Dachziegeln könnten herabstürzen. Gegenstände im Freien sollten möglichst gesichert werden. Die Warnung gilt bis Dienstagvormittag, 9.00 Uhr.