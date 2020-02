Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Zwei Schwerverletzte in Saarbrücken, zahlreiche blockierte Straßen bei Kaiserslautern und Dutzende Einsätze von Polizei und Feuerwehr: In Rheinland-Pfalz und im Saarland zieht die Polizei am Montagmorgen eine erste Bilanz zum Orkantief "Sabine". Einem Polizeisprecher zufolge wurden in Saarbrücken am Sonntagabend zwei Fußgänger durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt, einer von ihnen schwebte am Montagmorgen noch in Lebensgefahr.

Auch bei Kaiserslautern ließ "Sabine" in der Nacht nach Angaben der Polizei in einem Waldgebiet zahlreiche Bäume umstürzen. Am Montagmorgen blieben deshalb mehrere Straßen, darunter Teile der Bundesstraße 48, zunächst gesperrt. Verletzt wurde niemand. In beiden Bundesländern berichteten nahezu alle Polizeidienststellen von vielen Einsätzen wegen entwurzelter Bäume, umgestürzter Werbetafeln und verwehter Gegenstände.

Pendler und andere Reisende müssen noch den ganzen Tag über mit Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen. Bis mindestens 8.00 Uhr am Montagmorgen stellte die Deutsche Bahn den Regionalverkehr in den beiden Bundesländern komplett ein. Der Fernverkehr soll erst ab 10.00 Uhr nach und nach wieder aufgenommen werden.