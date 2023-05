Schlammlawinen blockieren Straßen, Felder gleichen Seelandschaften, Tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht: In der italienischen Region Emilia-Romagna ist die Lage dramatisch. Erst vor rund zwei Wochen gab es dort ähnliche Szenen.

Nach heftigen Regenfällen ist es in den italienischen Regionen Emilia-Romagna und Marken zu teils dramatischen Überschwemmungen gekommen. Das Gebiet an der Adriaküste wird seit Dienstag von schweren Unwettern erfasst. Die italienische Zeitung Corriere della Sera berichtet, dass bisher fünf Menschen ums Leben gekommen sind. Zudem werden noch einige Personen vermisst.

Am stärksten betroffen sind die Provinzen Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini und Bologna - und dort insbesondere die Städte Faenza, Cesena und Forlì, wie die italienische Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehr rückte seit Dienstagmorgen zu 600 Einsätzen aus und war dort mit 400 Feuerwehrleuten präsent. Sie retteten etwa Menschen, die in ihren Häusern vom Wasser eingeschlossen waren, oder in den Wassermassen gestrandete Autofahrer.

Detailansicht öffnen Auch in Bologna sich nach dem Starkregen die Straßen überflutet. (Foto: Sergio Agazzi/Imago/Independent Photo Agency)

In der Stadt Cesena, wo der Fluss Savio über die Ufer getreten ist, haben die Einsatzkräfte Dutzende Menschen gerettet, die auf den Dächern ihrer Häuser festsaßen. Auf Bildern und Videos der Feuerwehr war zu sehen, wie ganze Straßenzüge unter Wasser stehen, Schlammlawinen Straßen blockieren und Felder wegen der Wassermassen Seelandschaften gleichen. Laut Zivilschutz sind allein in der Emilia-Romagna 14 Flüsse über die Ufer getreten. Die Einsatzkräfte waren mit Helikoptern im Einsatz - einige Menschen konnten so in Sicherheit gebracht werden.

Wegen des Unwetters ist die Autobahn 14, eine der wichtigsten Straßenverbindungen Italiens, in der Region um Bologna und Rimini teilweise nicht passierbar. Auch eine Reihe weiterer Fern- und Regionalstraßen ist gesperrt beziehungsweise für Rettungsfahrzeuge freigehalten. Mehrere Bahnlinien in der Region sind unterbrochen. Auch die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Florenz und Bologna ist betroffen; hier können die Züge zwar fahren, jedoch aus Sicherheitsgründen mit reduzierter Geschwindigkeit.

In mehreren Teilen der Stadt Faenza kam es zu Stromausfällen, auch bei den Telefonverbindungen gab es Probleme. In den betroffenen Gebieten arbeiten auch Einsatzkräfte der italienischen Bergrettung. Eine Frau in Faenza berichtete, wie schnell sich die Wassermassen ihren Weg ebneten - innerhalb von zehn Minuten stieg das Wasser nach ihren Worten fast bis zum ersten Stock ihres Hauses. "Eine Nachbarin von mir war allein mit vier kleinen Kindern im Haus, sie rief um Hilfe und niemand kam. Wir blieben die ganze Nacht bei ihnen, im Schlafanzug. Die Kinder weinten. Eine Katastrophe", wird sie von Ansa zitiert.

Detailansicht öffnen In der Stadt Cesena ist der Fluss Savio nach extremen Regenfällen über die Ufer getreten. (Foto: Bernd März/dpa)

Laut Zivilschutzminister Nello Musumeci werden etwa 5000 Menschen in den Gegenden in Sicherheit gebracht. "Aber es könnten noch mehr werden. Wir sind bereit einzugreifen als Regierung", sagte er am Mittwochmorgen im italienischen Radio. Die Regierung habe bereits zehn Millionen Euro für die ersten Ausgaben und Notfälle infolge der Überschwemmungen bewilligt. Der Zivilschutz rief die Menschen auch in den kommenden Stunden zu großer Vorsicht auf. Menschen, die nicht in Sicherheit gebracht wurden, sollten sich etwa in höhere Stockwerken von Gebäuden begeben.

In Teilen Norditaliens fiel nach dem Hitzesommer im vergangenen Jahr auch im zurückliegenden Herbst und Winter sehr wenig Regen, auch die Emilia-Romagna litt unter der Dürre, der Fluss Po führte immer weniger Wasser, trocknete an manchen Stelle fast aus. Trockene Böden nehmen Regen - vor allem Starkregen - schlechter auf. Erst Anfang Mai waren bei Überschwemmungen in der gleichen Gegend in der Emilia-Romagna zwei Menschen ums Leben gekommen.