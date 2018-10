29. Oktober 2018, 14:05 Uhr Unwetter in Italien Im Schlund des Tiefs

Nach schweren Gewittern und Starkregenfällen sind in Italien sind fünf Menschen ums Leben gekommen.

Nahezu das ganze Land ist von dem Unwetter erfasst. Die Brennerautobahn musste am Montag gesperrt werden. In zahlreichen Städten blieben die Schulen geschlossen.

Von Oliver Meiler, Rom

Normalerweise ist es so, dass das Wetter in Italien stark variiert von Nord nach Süd. Zwischen dem Brenner und der südlichen Spitze Siziliens liegen ja auch etwa 1500 Kilometer. Das sind Welten, auch meteorologisch. Für ihre Prognosen teilen die Wettermoderatoren im Fernsehen das lang gezogene Land normalerweise in vier Großzonen, mit meist sehr unterschiedlichen Werten und Witterungen. Derzeit aber ist nichts normal. Wer am Montagmorgen das italienische Fernsehen einschaltete, sah da Wetterkarten, die fast ganz in Rottönen gehalten waren.

Rot steht für Alarm - für extremen Starkregen, Hagel, Blitz und Donner, Windböen von mehr als 100 Stundenkilometern. Ganz Italien befindet sich in diesem Tagen im Schlund eines großen Tiefdruckgebiets mit Zentrum über dem Ligurischen Meer. Der Nordosten Italiens ist sogar dunkelrot gefärbt, vor allem das Veneto. Dort erinnert man sich an den schrecklichen Herbst von 1966, als das Wetter schon einmal dramatisch verrückt spielte und Dutzende Menschen umkamen.

Wegen Erdrutschen und einsturzgefährdeten Masten musste in Südtirol mehrmals die Brennerautobahn A22 gesperrt werden. Warnstufe Dunkelrot galt auch für Genua, weil in der geomorphologisch schwierigen und unvernünftig verbauten Hauptstadt Liguriens jedes Unwetter fatale Folgen haben kann. Der Fluss Polcevera, traurig weltberühmt seit dem Einsturz des Ponte Morandi Mitte August, drohte, über die Ufer zu treten.

Wurde in Italien jahrzehnteland zu sorglos gebaut?

Der ganze Rest des Landes war hellrot bis orange eingefärbt, mitsamt der Inseln. Die Meere, sowohl das tyrrhenische wie das adriatische, waren so bewegt, dass die Wellen bis zu sechs Meter Höhe erreichten. Im kalabrischen Crotone wurden vier Männer, die ein vom Unwetter zerstörten Rohr reparieren wollten, von Schlammmassen überrascht und getötet. Beim Hafen von Catanzaro, ebenfalls in Kalabrien, fand die Feuerwehr einen Toten, nachdem ein Segelboot weggerissen worden war. Auf der Insel Elba brach eine Brücke auseinander, im apulischen Manduria löste sich eine Kirchenfassade. In Genua, Rom und Venedig blieben die Schulen geschlossen.

Natürlich wird jetzt diskutiert, ob die oft tragischen Unwetterfolgen daher kommen, dass die Italiener zu sorglos gebaut haben über die Jahrzehnte, Flussbeete verengten, Wälder opferten, Hänge zubetonierten, und deshalb nun den Launen der Natur und der Erderwärmung stärker ausgesetzt sind als die Bewohner anderer Länder mit präventiver denkenden Behörden.

Den Wetterexperten zufolge kommen in diesem Fall tatsächlich außergewöhnlich viele, sehr spezielle Umstände zusammen, gerade im Hinterland des Veneto. Der Scirocco, ein Südwind, trieb viel feuchte Luft vom Meer zu den Bergen, wo sie sich in unerhört starken Regengüssen entlud. Dazu wirkten sich durch den Vollmond die Gezeiten stärker aus. In Venedig jedenfalls, das regelmäßig von "Acqua alta" geplagt wird, befürchtete man Hochwasser von mehr als eineinhalb Metern.