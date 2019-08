Hamburg (dpa/lno) - Schwere Gewitter mit Starkregen haben am späten Mittwochabend in Hamburg für 57 Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen beschäftigten die Einsatzkräfte vor allem in den Stadtteilen Bramfeld, Farmsen und Rahlstedt im Nordosten der Hansestadt, wie die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte. Auch herabgefallene Äste sorgten für Behinderungen. Laut Feuerwehrangaben wurde bei den Unwettern am Mittwochabend niemand verletzt. Zeitweise seien bis zu 13 Feuerwehren im Einsatz gewesen.