Mehreren Regionen Griechenlands sowie die türkische Metropole Istanbul kämpfen mit schweren Unwettern. In Istanbul dauern die Such- und Rettungsmaßnahmen sowie die Evakuierungen nach starken Überschwemmungen am Donnerstag an. Eine 34-jährige Person ist im Stadtteil Sarıyer auf der europäischen Seite der Stadt bei dem Versuch gestorben, eine überschwemmte Straße zu überqueren, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Nachdem sie gestürzt war, konnte sie sich selbst nicht aus dem Wasser befreien, Passanten kamen zu Hilfe, jedoch starb sie anschließend im Krankenhaus. Bereits am Abend war ein 14-Jähriger gestorben, nachdem ihn ein Stromschlag in einer Pfütze getroffen hatte.

In der türkischen Metropole Istanbul stehen Straßen komplett unter Wasser. Egecan Ozguner/AP/dpa

Ebenfalls in Sarıyer retteten Teams von Unterwasserrettung, Katastrophenschutz, Feuerwehr, Küstenwache und Ordnungsamt in ihren Geschäften eingeschlossene Personen.

Der staatliche türkische Wetterdienst sagt anhaltenden Regen und Gewitter auch für Donnerstag voraus. Der Gouverneur von Istanbul hatte bereits am Mittwoch den Präsenzunterricht in den Schulen ausgesetzt.

In einigen Bezirken auf der europäischen Seite fielen Strom und Wasser aus oder der Strom wurde abgestellt, dies hielt bis zum Morgen an. Die zeitweise eingeschränkten U-Bahnen und Straßenbahnen haben den Betrieb wieder aufgenommen. Im Stadtteil Kağıthane wurde eine Moschee überflutet, ebenso wie die umliegenden Gebäude, nachdem der naheliegende Kağıthane-Fluss über die Ufer getreten war.

Auf der griechischen Insel Rhodos wurden an verschiedenen Stellen Autos von den Wassermassen ins Meer gezogen. EUROKINISSI/REUTERS

Schwere Unwetter forderten auch auf der griechischen Urlaubsinsel Rhodos ein Todesopfer. In der Küstenregion nahe Archangelos wurde am Mittwoch ein Mann leblos aufgefunden. Er soll von den Wassermassen mitgerissen worden sein. Sein Auto wurde im Meer gefunden, wie der griechische Rundfunk ERT News berichtete.

In anderen Teilen Griechenlands richteten Starkregen und heftige Sturmböen schwere Schäden an. Auf der Insel Skiathos wurden Autos von den Fluten fortgerissen, Straßen, Geschäfte und Häuser überflutet. Auf Euböa stürzten zahlreiche Bäume um, Straßen wurden beschädigt. Wegen schlechter Sicht und stürmischer Winde mussten zahlreiche Flüge mit Ziel Rhodos auf andere Flughäfen umgeleitet werden, wie der örtliche staatliche Rundfunksender berichtete.

Wegen der starken Winde wurde zudem der Fährverkehr von den Häfen Lavrio und Piräus bei Athen vorübergehend eingestellt. In der Ägäis wurden Böen mit Geschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde gemessen. Auf mehreren Inseln, darunter Rhodos, Skiathos und Skopelos, blieben die Schulen geschlossen. Auch für die Region Attika rund um Athen und weitere Landesteile galten Unwetterwarnungen. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, unnötige Wege zu vermeiden.